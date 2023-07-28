Васильев считает, что Россия и Африка могут сотрудничать в летнем биатлоне: «У него значительно больше перспектив, чем у зимнего»

Дмитрий Васильев считает, что Россия и Африка могут сотрудничать в летнем биатлоне.

«Возможно ли сотрудничество между Россией и Африкой в биатлоне, в совместных соревнованиях? Конечно! Но не в зимнем биатлоне, потому что Африка – это не зимние страны.

Необходимо развивать летний биатлон. У него значительно больше перспектив, чем у зимнего! Зимний дороже, нужно готовить снежные трассы. На сегодняшний день это обременительно. К тому же фактор смазки сильно влияет, кто станет победителем. А спектр участников летнего биатлона будет больше в разы.

Когда летний биатлон будет проводиться в нормальном формате, то палитра участников будет широка – не только Африка, но и, например, Латинская Америка. Летний биатлон просто не хотели развивать, потому что он может составить колоссальную конкуренцию зимнему биатлону, который сойдет на нет.

Не нужно сидеть и ждать благоволения мерзавцев и негодяев, которые решили, что они вершители судеб. Они так и будут ненавидеть Россию. Надо просто создавать свой формат и идти вперед, чтобы потом за нами бегали и просили, чтобы мы приняли их в него», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходил форум «Россия – Африка». Сообщалось, что стороны намерены укреплять сотрудничество в спорте.