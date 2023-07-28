Васильев считает, что Россия и Африка могут сотрудничать в летнем биатлоне: «У него значительно больше перспектив, чем у зимнего»

Теги летний биатлон Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что Россия и Африка могут сотрудничать в летнем биатлоне.

«Возможно ли сотрудничество между Россией и Африкой в биатлоне, в совместных соревнованиях? Конечно! Но не в зимнем биатлоне, потому что Африка – это не зимние страны.

Необходимо развивать летний биатлон. У него значительно больше перспектив, чем у зимнего! Зимний дороже, нужно готовить снежные трассы. На сегодняшний день это обременительно. К тому же фактор смазки сильно влияет, кто станет победителем. А спектр участников летнего биатлона будет больше в разы.

Когда летний биатлон будет проводиться в нормальном формате, то палитра участников будет широка – не только Африка, но и, например, Латинская Америка. Летний биатлон просто не хотели развивать, потому что он может составить колоссальную конкуренцию зимнему биатлону, который сойдет на нет.

Не нужно сидеть и ждать благоволения мерзавцев и негодяев, которые решили, что они вершители судеб. Они так и будут ненавидеть Россию. Надо просто создавать свой формат и идти вперед, чтобы потом за нами бегали и просили, чтобы мы приняли их в него», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходил форум «Россия – Африка». Сообщалось, что стороны намерены укреплять сотрудничество в спорте.

16 комментариев

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Безумный Макс
да валите уже все в свою любимую Африку))
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Санитар-волк
А ещё в летнем хоккее на лыжах. Тоже грандиозные перспективы.
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Slot_Receiver
Вот разослать бы их туда, где они советуют начать сотрудничество - Ротенберга в Индию на хоккей, Васильева - в Уганду на летний биатлон.
+6
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Rumov
Африке все равно. Хоть хоккей, хоть биатлон, хоть петушиные бои. Лишь бы лохи платили за это.
+3
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Ваганов Фидаиль
Мне кажется сам Васильев бы может участвовать в соревнованиях по биатлону с Африканцами. Лишь бы патронов хватило бы!
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Игорь Чекунов
Под такие заявления российский спорт медленно погружается на дно
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Moffo
Скоро узнаем что африканский пляжный футбол значительно лучше Лиги Чемпионов
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Mbest77
Летний хоккей надо развивать.
Ротенберг крутой тренер африканцев тоже научит.
Сделаем ЛХЛ - Летнюю Хоккейную Лигу 👍
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hiper26
В весёлом коровяке тоже вполне могут.
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Дэннис Молинарев
Пробил очередное дно
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flash166
Лучше в танковом
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Назар Игорь
Хорошая мысль. Вместо лыж ролики, вместо винтовки лук, вместо патронов стрелы.
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Капитан Джбриджибаев
)))))))))))))
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Бутан Пропанович
прежде, чем его его телетайпы публиковать, справку от психиатра у него спросите.
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Вечно в бане
Летнее фигурное катание на роликах лучше организуйте. Реально перспективнее будет, чем обычное.

А так ещё можно предложить летний бобслей с бархана, или летний кёрлинг с лопатами вместо щёток. Вот будет зрелище. Все мерзавцы и негодяи мира, будут потом в него проситься.
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Вечно в бане
Ответ Назар Игорь
Хорошая мысль. Вместо лыж ролики, вместо винтовки лук, вместо патронов стрелы.
А вместо мишеней - недружественное племя.
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