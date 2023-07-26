Юрий Каминский: «Цветкову нужна оптимизация тренировочного процесса: движение в сторону экономичности техники»

Тренер Юрий Каминский рассказал о тренировках биатлониста Максима Цветкова.

«Для ребят сейчас основная задача – перестроиться в двигательном плане. Освоить упражнения, которые могут дать им какой-то эффект.

– спортсмен очень хорошо проработанный и очень хорошо подготовленный. Для него нужна оптимизация тренировочного процесса: движение в сторону экономичности техники, экономичности энергетических процессов.

Второй момент – есть у него небольшие западения по силовым показателям, здесь он тоже может прибавить. То есть с ним все понятно сразу.

С остальными ребятами, конечно, сложнее. Потому что есть много точек роста – нужно определиться, какие выбрать в первую очередь», – сказал .