Юрий Каминский: «Цветкову нужна оптимизация тренировочного процесса: движение в сторону экономичности техники»

Теги сборная России Юрий Каминский Максим Цветков Матч ТВ Биатлон

Тренер Юрий Каминский рассказал о тренировках биатлониста Максима Цветкова.

«Для ребят сейчас основная задача – перестроиться в двигательном плане. Освоить упражнения, которые могут дать им какой-то эффект.

Цветков – спортсмен очень хорошо проработанный и очень хорошо подготовленный. Для него нужна оптимизация тренировочного процесса: движение в сторону экономичности техники, экономичности энергетических процессов. 

Второй момент – есть у него небольшие западения по силовым показателям, здесь он тоже может прибавить. То есть с ним все понятно сразу.

С остальными ребятами, конечно, сложнее. Потому что есть много точек роста – нужно определиться, какие выбрать в первую очередь», – сказал Каминский

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