Каминский о переходе Цветкова в его группу: «У него было желание и раньше подключиться. Какое‑то время уйдет на адаптацию, потому что он не работал раньше со мной»

Теги сборная России Юрий Каминский Максим Цветков Матч ТВ Биатлон

Тренер Юрий Каминский рассказал, когда Максим Цветков начнет работу в его группе.

— Цветков теперь с вами?

— Максим поедет на сбор в Раубичи вместе с нашей группой.

— Почему было принято такое решение?

— У него было желание и раньше подключиться. Какое‑то время уйдет на адаптацию, потому что Максим не работал раньше со мной, — сказал Каминский.

Биатлонисты Башкирова проводят сбор в Казахстане, Цветков перешел в группу Каминского

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1 комментарий

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Пенчекряк
Цветочек принял правильное решение
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