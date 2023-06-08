Каминский о переходе Цветкова в его группу: «У него было желание и раньше подключиться. Какое‑то время уйдет на адаптацию, потому что он не работал раньше со мной»
Тренер Юрий Каминский рассказал, когда Максим Цветков начнет работу в его группе.
— Цветков теперь с вами?
— Максим поедет на сбор в Раубичи вместе с нашей группой.
— Почему было принято такое решение?
— У него было желание и раньше подключиться. Какое‑то время уйдет на адаптацию, потому что Максим не работал раньше со мной, — сказал Каминский.
Биатлонисты Башкирова проводят сбор в Казахстане, Цветков перешел в группу Каминского
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