Каминский о переходе Цветкова в его группу: «У него было желание и раньше подключиться. Какое‑то время уйдет на адаптацию, потому что он не работал раньше со мной»

Тренер Юрий Каминский рассказал, когда Максим Цветков начнет работу в его группе.

— Цветков теперь с вами?

— Максим поедет на сбор в Раубичи вместе с нашей группой.

— Почему было принято такое решение?

— У него было желание и раньше подключиться. Какое‑то время уйдет на адаптацию, потому что Максим не работал раньше со мной, — сказал .

Биатлонисты Башкирова проводят сбор в Казахстане, Цветков перешел в группу Каминского