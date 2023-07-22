Кентен Фийон-Майе: «После завершения карьеры в биатлоне хочу бросить себе вызов и принять участие в нескольких велогонках»

Теги Тур де Франс велошоссе сборная Франции Кентен Фийон-Майе Биатлон

Кентен Фийон-Майе рассказал, что хотел бы попробовать себя в велоспорте.

Французский биатлонист посетил 19-й этап многодневки «Тур де Франс». 

«Очень рад, что мне довелось побывать на одном из этапов «Тура». Я увлекаюсь велоспортом и как болельщик, и как спортсмен. 

Я не следил за всеми этапами, но каждый день смотрю результаты. Даже адаптировал свою тренировочную программу в соответствии с расписанием. Я настоящий фанат этого шоу.

Сейчас я не могу уделять много времени велоспорту, но после завершения карьеры в биатлоне, когда у меня будет время, хочу бросить себе вызов и поучаствовать в нескольких гонках. 

Хотел бы увидеть, на что я способен, не претендуя на звание профессионала, и просто сменить обстановку», – сказал Фийон-Майе

«Тур де Франс». 20-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором высоты 3300 м и двумя подъемами первой категории

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