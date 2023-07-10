Лиза Виттоцци получила международную премию Fair Play

Теги сборная Италии жен Лиза Виттоцци Биатлон

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци получила международную премию Fair Play – Menarini Awards.

Премия была учреждена в 1997 году итальянской фармацевтической группой Menarini. Она присуждается спортсменам, которые придерживаются этических норм честной игры. 

«Для меня большая честь получить премию International Fair Play Menarini-2023. Огромное спасибо организаторам, это был незабываемый вечер», – написала биатлонистка в соцсети. 

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