Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци получила международную премию Fair Play – Menarini Awards.

Премия была учреждена в 1997 году итальянской фармацевтической группой Menarini. Она присуждается спортсменам, которые придерживаются этических норм честной игры.

«Для меня большая честь получить премию International Fair Play Menarini-2023. Огромное спасибо организаторам, это был незабываемый вечер», – написала биатлонистка в соцсети.