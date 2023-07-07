«Эти критерии – дискриминационные. Мы хотим выступать под флагом и с гимном». Тренер российских пятиборцев об условиях UIPM

Тренер российских пятиборцев назвал дискриминацией критерии UIPM для допуска к турнирам.

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) сообщил, что российские спортсмены смогут оформить нейтральный статус, если они не поддерживали боевые действия и не проходили службу в вооруженных силах. При этом атлетам не разрешат участвовать в командных дисциплинах.

«Критерии допуска российских и белорусских пятиборцев практически идентичны тем, что были выработаны для россиян и белорусов другими международными спортивными федерациями.

На мой взгляд, эти критерии являются дискриминационными, мы являемся гражданами своей страны и хотим выступать под флагом и с гимном России как в личном первенстве, так и командном.

А наложенные на нас ограничения никак не вписываются в Олимпийскую хартию», – заявил главный тренер сборной России Андрей Макушин.