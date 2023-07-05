Дмитрий Васильев: «Симон перечеркнула всю свою честную жизнь. Это дополнительный повод тем, кто пытается учить других, почаще смотреться в зеркало»

Теги сборная Франции жен происшествия Дмитрий Васильев Жюлия Симон Биатлон

Васильев считает, что французская биатлонистка Симон «перечеркнула свою честную жизнь».

 Сообщалось, что обладатель Кубка мира-2022/23 Жюлия Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами.

«Здесь дело не в биатлонном сообществе, а во взаимоотношениях между людьми. Я так понимаю, что разбирательства еще впереди. Но если вина Симон будет доказана, это печально. Человек, который в свое время достиг хороших результатов в биатлоне, стал знаменитым… На нее ведь дети равняться стали! Этим поступком Симон перечеркнула всю свою честную жизнь.

Жаль, что такое происходит в биатлоне. Это не очень хорошее пятно на французском биатлоне. Другое дело, какую оценку этому дадут. Что с этим будут делать дальше французская федерация, правоохранители? Это очень важно. Я надеюсь, из этого случая будет извлечен хороший урок и в будущем никто не будет пользоваться чужими карточками.

И смех, и грех, конечно, что произошло это в той команде, которая пытается учить других. Это дополнительный повод тем, кто пытается учить других, почаще смотреться в зеркало», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

3 комментария

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Olga.t
Ещё один блюститель морали...
Без вас разберутся.
Вот когда и если будут доказательства её вины, тогда и обсуждайте.
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Ilya Kurepa
а эти двое из ларца (васильев и тихонов ) тут же начали обсуждать эту новость и постать свои тупые комментарии , еще до окончания разбирательства
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Melnikov1968
Тебе то что, из своего глаза бревно вытащи.
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