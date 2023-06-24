Выплаты МОК международным федерациям после Пекина-2022 снизились на 6,5% по сравнению с прошлой зимней Олимпиадой

Теги телевидение МОК Пхенчхан-2018 Олимпиада-2022 деньги коронавирус Биатлон

Международный олимпийский комитет (МОК) выплатил 201 миллион долларов международным спортивным федерациям в качестве дивидендов по итогам зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Как сообщает Inside the Games со ссылкой на годовой отчет МОК, это на 6,5% меньше выплат после Пхенчхана-2018, где сумма составила 215 млн.

В МОК объяснили, что по сравнению с предыдущими зимними Играми появились дополнительные расходы – в том числе из-за антиковидных мер, а также на персонал, логистику и телевещание.

Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля 2022 года.

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