Чемпион мира среди юниоров из Новой Зеландии Кэмпбелл Райт будет выступать за сборную США

Чемпион мира по биатлону среди юниоров из Новой Зеландии будет выступать за сборную США.

Новозеландское издание NZ Herald сообщает, что решил сменить спортивное гражданство из-за ресурсов, имеющихся в распоряжении американской команды.

Райт тренируется со сборной США в Лейк-Плэсиде больше года. У спортсмена два гражданства – новозеландское и американское.

Биатлонист станет представителем США с 1 июля.

Райту 21 год. В прошедшем сезоне он выиграл спринт на чемпионате мира среди юниоров.

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