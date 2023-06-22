Чемпион мира среди юниоров из Новой Зеландии Кэмпбелл Райт будет выступать за сборную США

Теги сборная США переходы Кэмпбелл Райт сборная Новой Зеландии Биатлон

Чемпион мира по биатлону среди юниоров из Новой Зеландии будет выступать за сборную США.

Новозеландское издание NZ Herald сообщает, что Кэмпбелл Райт решил сменить спортивное гражданство из-за ресурсов, имеющихся в распоряжении американской команды.

Райт тренируется со сборной США в Лейк-Плэсиде больше года. У спортсмена два гражданства – новозеландское и американское.

Биатлонист станет представителем США с 1 июля.

Райту 21 год. В прошедшем сезоне он выиграл спринт на чемпионате мира среди юниоров.

«Чувак, что ты здесь делаешь?» Единственный биатлонист из Южного полушария – талант, который удивляет даже соперников

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий