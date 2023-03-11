Новозеландец Райт выиграл спринт на чемпионате мира среди юниоров, Гунка – 2-й, Жермен – 3-й, Невланн – 5-й
Новозеландский биатлонист Кэмпбелл Райт выиграл спринт на ЧМ среди юниоров в Казахстане.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Щучинск, Казахстан
Спринт
Юниоры
1. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – 23.38,9 (0)
2. Ян Гунка (Польша) – 35,4 (0)
3. Максим Жермен (США) – 46,6 (1)
4. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 52,6 (1)
5. Мартин Невланн (Норвегия) – 1.02,4 (2)
6. Беньямин Менц (Германия) – 1.02,6 (1)
7. Франц Шазер (Германия) – 1.07,7 (0)
8. Трюм Герхардсен (Норвегия) – 1.13,5 (1)
9. Эрик Ларссон (Швеция) – 1.17,4 (2)
10. Исак Фрей (Норвегия) – 1.28,6 (1)
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