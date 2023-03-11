Новозеландец Райт выиграл спринт на чемпионате мира среди юниоров, Гунка – 2-й, Жермен – 3-й, Невланн – 5-й

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Новозеландский биатлонист Кэмпбелл Райт выиграл спринт на ЧМ среди юниоров в Казахстане.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Щучинск, Казахстан

Спринт

Юниоры

1. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – 23.38,9 (0)

2. Ян Гунка (Польша) – 35,4 (0)

3. Максим Жермен (США) – 46,6 (1)

4. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 52,6 (1)

5. Мартин Невланн (Норвегия) – 1.02,4 (2)

6. Беньямин Менц (Германия) – 1.02,6 (1)

7. Франц Шазер (Германия) – 1.07,7 (0)

8. Трюм Герхардсен (Норвегия) – 1.13,5 (1)

9. Эрик Ларссон (Швеция) – 1.17,4 (2)

10. Исак Фрей (Норвегия) – 1.28,6 (1)

«Чувак, что ты здесь делаешь?» Единственный биатлонист из Южного полушария – талант, который удивляет даже соперников

10 комментариев

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паби
Ответ Александр Апофис
Так он был главным фаворитом изначально. Уже в 20-30 Кубка мира стабильно попадает
Поэтому я написала, что это сенсация.Он тренируется в Новой Зеландии, он из Новой Зеландии,это ново и впервые спортсмен из такой далёкой страны.. Мне например, очень даже нравится , что Райт так выступает и желаю ему ещё больших успехов.
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Глеб Вихрев
Ответ Александр Апофис
Он всё лето(наше) тренируется в Новой Зеландии, так как там то как раз зима в это время и есть снег.
Вы внимательно прочтите -что написано-а снег там есть круглый год в горах-и особенного тут нет не чего -он европеец родившийся в НЗ - а не представитель коренного населения НЗ -вот когда маориец выиграет что то в биатлоне -это будет действительно супер.
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Александр Апофис
Ответ Глеб Вихрев
Он вообще то чемпион ИТАЛИИ 2020 до 19 лет-а у себя на родине он бывает 2-3 месяца -живет и тренируеться в Италии -особенного и нет не чего.
Он всё лето(наше) тренируется в Новой Зеландии, так как там то как раз зима в это время и есть снег.
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Александр Апофис
Ответ паби
Можно сказать о Райте, что это сенсация.
Так он был главным фаворитом изначально. Уже в 20-30 Кубка мира стабильно попадает
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Глеб Вихрев
Ответ Глеб Саратов
как минимум, первый биатлонист из южного полушария медалью чемпионата на каком-либо уровне соревнования.
Он вообще то чемпион ИТАЛИИ 2020 до 19 лет-а у себя на родине он бывает 2-3 месяца -живет и тренируеться в Италии -особенного и нет не чего.
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паби
Можно сказать о Райте, что это сенсация.
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Глеб Саратов
Ответ Глеб Вихрев
Какую?
как минимум, первый биатлонист из южного полушария медалью чемпионата на каком-либо уровне соревнования.
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Глеб Вихрев
Ответ Глеб Саратов
Райт историю творит
Какую?
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Глеб Саратов
Райт историю творит
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Pikachu Pikachu
Весьма нетривиальная первая тройка
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