Самуэльссон о возможной карьере в политике: «Эта идея слегка заманчива. Было бы здорово поучаствовать»

Теги сборная Швеции Политика Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о желании попробовать себя в политике.

«Эта идея пришла ко мне внезапно. И да, она слегка заманчива.

Считаю, что политика – это очень интересно и классно, поэтому было бы здорово поучаствовать. На этой неделе проходили дебаты партийных лидеров, мне понравилось следить за ними.

Политика кажется мне очень занимательной, и она вызывает большой интерес. Увидим, что случится в будущем, но на данный момент я счастлив быть биатлонистом», – сказал 26-летний спортсмен.

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10 комментариев

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Might
У Шипулина появился конкурент.)
+7
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+7
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Serge Vendino
Да никто и не сомневался
+6
0
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Кирилл Нечаев
Этот будет точно за нас)))
+2
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Vlad Zakirov
Как показывает практика, чем класснее спортсмен, тем хе.. вее из него политик
+2
0
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Александр Романов
Так а раньше ты чем занимался ?
+3
-1
+2
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Olga.t
У Самуэльсона должно получиться.
Он искренний в своих высказываниях (даже если кому-то это очень не нравится), не приспособленец к чужому мнению.
Это в нашей ГД такие качества не востребованы и наказуемы, наши бывшие спортсмены- депутаты исключительно "как скажет партия".
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