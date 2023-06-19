Самуэльссон о возможной карьере в политике: «Эта идея слегка заманчива. Было бы здорово поучаствовать»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о желании попробовать себя в политике.

«Эта идея пришла ко мне внезапно. И да, она слегка заманчива.

Считаю, что политика – это очень интересно и классно, поэтому было бы здорово поучаствовать. На этой неделе проходили дебаты партийных лидеров, мне понравилось следить за ними.

Политика кажется мне очень занимательной, и она вызывает большой интерес. Увидим, что случится в будущем, но на данный момент я счастлив быть биатлонистом», – сказал 26-летний спортсмен.