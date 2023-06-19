Самуэльссон о возможной карьере в политике: «Эта идея слегка заманчива. Было бы здорово поучаствовать»
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о желании попробовать себя в политике.
«Эта идея пришла ко мне внезапно. И да, она слегка заманчива.
Считаю, что политика – это очень интересно и классно, поэтому было бы здорово поучаствовать. На этой неделе проходили дебаты партийных лидеров, мне понравилось следить за ними.
Политика кажется мне очень занимательной, и она вызывает большой интерес. Увидим, что случится в будущем, но на данный момент я счастлив быть биатлонистом», – сказал 26-летний спортсмен.
Он искренний в своих высказываниях (даже если кому-то это очень не нравится), не приспособленец к чужому мнению.
Это в нашей ГД такие качества не востребованы и наказуемы, наши бывшие спортсмены- депутаты исключительно "как скажет партия".