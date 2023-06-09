Бабиков о тренировках: «План не догма. Чаще всего я вспоминаю эту фразу, когда время на тренировку истекает, а вершина горы уже маячит на горизонте, как желанный приз»

Биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему не считает тренировочные планы догмой.

«План не догма... Чаще всего я вспоминаю эту фразу, когда отведенное на тренировку время истекает, а вершина горы или красивая отметка километража уже маячат на горизонте, как желанный приз!

Главное – не нарушать поставленные задачи. Равномерная длительная тренировка – один из самых простых поводов порадовать себя отсутствием рамок, за исключением пульса, конечно», – написал чемпион мира 2017 года.