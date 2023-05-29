Антон Бабиков: «Мне сказали – в команду попадают 15 человек, а ты 16-й. Я сказал: ну рад за вас, что у вас есть 15 спортсменов, которые сильнее меня»

Биатлонист Антон Бабиков высказался о распределении зарплатных ставок в сборной России.

«Никто не знал ни про какие критерии. Я вчера читал в интервью , что 20 апреля они что-то приняли в WhatsApp. Ну это же несерьезно!

В апреле многие тренеры в отпусках, не все готовы нести ответственность за решения, принимаемые в WhatsApp. Бумагами и критериями легко заткнуть спортсмена – мне так и сказали, когда я не попал в команду.

Мне сказали – в команду попадают 15 человек, а ты 16-й. Я сказал: ну рад за вас, что у вас есть 15 спортсменов, которые сильнее меня», – сказал в эфире « ».