Антон Бабиков: «Мне сказали – в команду попадают 15 человек, а ты 16-й. Я сказал: ну рад за вас, что у вас есть 15 спортсменов, которые сильнее меня»

Теги сборная России Антон Бабиков Матч ТВ Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков высказался о распределении зарплатных ставок в сборной России.

«Никто не знал ни про какие критерии. Я вчера читал в интервью Брагина, что 20 апреля они что-то приняли в WhatsApp. Ну это же несерьезно!

В апреле многие тренеры в отпусках, не все готовы нести ответственность за решения, принимаемые в WhatsApp. Бумагами и критериями легко заткнуть спортсмена – мне так и сказали, когда я не попал в команду.

Мне сказали – в команду попадают 15 человек, а ты 16-й. Я сказал: ну рад за вас, что у вас есть 15 спортсменов, которые сильнее меня», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ». 

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5 комментариев

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Bartez1986
не могу сказать, что прям хорошо знаком с Антоном, но общались не раз. Человек он умный и прямой. Говорит, как есть. То, что не входит в Топ-15 - ну это дичь. Просто неудобный он, со своим мнением. А таких у нас не любят, к сожалению
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Татьяна Бурова
Эй, СБР по каким критериям Бабиков 16-й? По спортивным критериям, которые вы озвучили через прессу в конце марта 30.03.-это 6- ой этап КР и
ЧР в Ижевске и в Хантах , т.е это9 гонок, из которых берут 7 лучших.
Так вот Бабиков 10-ый - 310оч ;
11.Ерёмин - 301, 12. Емерхонов- 300
13 . Мухамедзянов- 288оч.
Бабиков в рейтинге СБР- 7.
Так по каким критериям он 16- ый?
Или у нас дискриминация по возрасту, или другие причины? Почему Бабиков за свои результаты не заслуживает места в сборной и зарплаты ЦСП?
Или там некомпетентные сидят в СБР члены, или ещё хуже манипуляторы.
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Irina
А мне вот что интересно, почему высказались все кроме Томшина Василия? Ему наверное Шашилов сказал молчать. Ну и кстати скорее всего так и получится, кто отмолчался ,получит заветную ставку. Вангую, что это будет Томшин, Батманова, Кудисова, с учетом того ,что и выдадут скорее всего только 3 дополнительные ставки
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TBFTT
"Мне сказали – в команду попадают 15 человек, а ты 16-й" Прям, как-будто из какого-то комедийного сериала)).
На самом деле Бабикову стоило готовиться к этому после его интервью про деревни и про то, что за не правильное мнение выгоняют из сборной, это и произошло)
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