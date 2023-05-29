Антон Бабиков: «Мне сказали – в команду попадают 15 человек, а ты 16-й. Я сказал: ну рад за вас, что у вас есть 15 спортсменов, которые сильнее меня»
Биатлонист Антон Бабиков высказался о распределении зарплатных ставок в сборной России.
«Никто не знал ни про какие критерии. Я вчера читал в интервью Брагина, что 20 апреля они что-то приняли в WhatsApp. Ну это же несерьезно!
В апреле многие тренеры в отпусках, не все готовы нести ответственность за решения, принимаемые в WhatsApp. Бумагами и критериями легко заткнуть спортсмена – мне так и сказали, когда я не попал в команду.
Мне сказали – в команду попадают 15 человек, а ты 16-й. Я сказал: ну рад за вас, что у вас есть 15 спортсменов, которые сильнее меня», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
ЧР в Ижевске и в Хантах , т.е это9 гонок, из которых берут 7 лучших.
Так вот Бабиков 10-ый - 310оч ;
11.Ерёмин - 301, 12. Емерхонов- 300
13 . Мухамедзянов- 288оч.
Бабиков в рейтинге СБР- 7.
Так по каким критериям он 16- ый?
Или у нас дискриминация по возрасту, или другие причины? Почему Бабиков за свои результаты не заслуживает места в сборной и зарплаты ЦСП?
Или там некомпетентные сидят в СБР члены, или ещё хуже манипуляторы.
На самом деле Бабикову стоило готовиться к этому после его интервью про деревни и про то, что за не правильное мнение выгоняют из сборной, это и произошло)