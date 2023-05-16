Дмитрий Васильев: «Не понимаю, по какому принципу формируется сборная. Нужно соблюдать критерии, а не собирать команду, которая нравится»

Дмитрий Васильев высказался о составе сборной России на новый сезон.

На централизованную подготовку не попали , , и .

«Конечно, все это странно. Если по спортивному принципу, то Бабиков попадает в сборы команды. Логинов, да, все знают, что он взял краткосрочный отпуск по состоянию здоровья, но это не может являться причиной отчисления из сборной.

Что касается Резцовой, то она рожала, но за прежние заслуги она заслуживала быть в сборной команде. Единственное, пока Миронова не заслуживает там быть, она пропустила прошлый сезон. С ней есть вопросы, а эти трое почему не в составе?

Я не понимаю, по какому принципу вообще формируется состав сборной России. Существуют определенные критерии, которые утверждены тренерским советом и исполкомом. Нужно соблюдать эти критерии, а не собирать команду, которая нравится или не нравится.

Если по такому принципу собирать, то надо с улицы брать людей, которые будут потакать любой прихоти . Тогда с точки зрения лояльности команда будет в полном порядке. Но к спорту это не имеет отношения», — сказал .

Логинов, Бабиков, Сливко и Миронова не вошли в составы групп на централизованную подготовку к сезону-2023/24