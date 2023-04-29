Замминистра иностранных дел РФ Вершинин: «Нельзя лишать людей участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях. Мы это осуждаем»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Сергей Вершинин Биатлон

В МИД РФ осудили отстранение спортсменов от турниров на политических основаниях.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин прокомментировал ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что нельзя политизировать этот вопрос, нельзя лишать людей спортивных мероприятий, участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях.

К сожалению, это имеет место. Мы это, бесспорно, осуждаем», – сказал Вершинин.

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5 комментариев

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Iuasamotu
То есть, бомбить спортивные объекты соседней страны можно, а запрещать этим вандалам участвовать в мирных соревнованиях - нельзя. То есть, вандалы такое осуждают.
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Dr. Heisenberg
А лишать людей жизни на политических основаниях можно? Как ответите на этот ключевой вопрос, тогда можно поговорить о частностях.
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+1
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Yan D
Так обещали же свои соревнования устроить, на которые эти из недружественных стран коленях приползут? Выползли уже, наверное?🤔
+1
0
+1
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Olga.t
Все осуждают - дипломаты, чиновники, бывшие спортсмены.. А делать-то что, какие предложения, пути решения?? Это видимо, не к ним...
0
0
0
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