Замминистра иностранных дел РФ Вершинин: «Нельзя лишать людей участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях. Мы это осуждаем»
В МИД РФ осудили отстранение спортсменов от турниров на политических основаниях.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин прокомментировал ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов.
«Наша принципиальная позиция заключается в том, что нельзя политизировать этот вопрос, нельзя лишать людей спортивных мероприятий, участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях.
К сожалению, это имеет место. Мы это, бесспорно, осуждаем», – сказал Вершинин.
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