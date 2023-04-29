Замминистра иностранных дел РФ Вершинин: «Нельзя лишать людей участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях. Мы это осуждаем»

В МИД РФ осудили отстранение спортсменов от турниров на политических основаниях.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин прокомментировал ограничения Международного олимпийского комитета ( ) для российских спортсменов.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что нельзя политизировать этот вопрос, нельзя лишать людей спортивных мероприятий, участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях.

К сожалению, это имеет место. Мы это, бесспорно, осуждаем», – сказал Вершинин.

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