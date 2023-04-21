Симон Эдер: «Я по-прежнему считаю, что на многое способен. Остаюсь еще на сезон»
40-летний австрийский биатлонист Симон Эдер продолжит карьеру еще как минимум на сезон.
«Я по-прежнему считаю, что на многое способен. Остаюсь еще на сезон.
Этот спорт приносит мне удовольствие и огромную радость», – сказал Эдер в эфире Kronen Zeitung.
Эдер – пятикратный призер чемпионатов мира по биатлону и двукратный призер Олимпийских игр. В минувшем сезоне он занял 18-е место в общем зачете Кубка мира.
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