Симон Эдер: «Я по-прежнему считаю, что на многое способен. Остаюсь еще на сезон»

40-летний австрийский биатлонист Симон Эдер продолжит карьеру еще как минимум на сезон.

«Я по-прежнему считаю, что на многое способен. Остаюсь еще на сезон.

Этот спорт приносит мне удовольствие и огромную радость», – сказал Эдер в эфире Kronen Zeitung.

Эдер – пятикратный призер чемпионатов мира по биатлону и двукратный призер Олимпийских игр. В минувшем сезоне он занял 18-е место в общем зачете Кубка мира.

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