Екатерина Юрлова-Перхт возглавила комиссию спортсменов СБР

Стало известно, кого выбрали председателем комиссии спортсменов Союза биатлонистов России.

О создании комиссии спортсменов СБР объявили 18 апреля. В нее вошли Тамара Дербушева, Эдуард Латыпов, Екатерина Носкова, Александр Поварницын, Карим Халили, Максим Цветков и .

Комиссию возглавила Юрлова-Перхт. Биатлонистку выбрали голосованием члены комиссии.

«Благодарю за доверие ребят из всей комиссии! Присоединяюсь к словам Виктора Викторовича Майгурова о целях формирования комиссии спортсменов в СБР. Это помощь в решении вопросов спортсменов как в спортивной, так и в социальной сфере, а также контакт комиссии спортсменов СБР с комиссией спортсменов Международного союза биатлонистов.

Это новая для всех спортсменов комиссии практика в социальной сфере, но я очень надеюсь, что благодаря поддержке и рабочему контакту с нас ждёт интересная и полезная работа», – сказала Юрлова-Перхт.