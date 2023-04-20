Екатерина Юрлова-Перхт возглавила комиссию спортсменов СБР

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Екатерина Юрлова-Перхт Биатлон

Стало известно, кого выбрали председателем комиссии спортсменов Союза биатлонистов России.

О создании комиссии спортсменов СБР объявили 18 апреля. В нее вошли Тамара Дербушева, Эдуард Латыпов, Екатерина Носкова, Александр Поварницын, Карим Халили, Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт.

Комиссию возглавила Юрлова-Перхт. Биатлонистку выбрали голосованием члены комиссии.

«Благодарю за доверие ребят из всей комиссии! Присоединяюсь к словам Виктора Викторовича Майгурова о целях формирования комиссии спортсменов в СБР. Это помощь в решении вопросов спортсменов как в спортивной, так и в социальной сфере, а также контакт комиссии спортсменов СБР с комиссией спортсменов Международного союза биатлонистов. 

Это новая для всех спортсменов комиссии практика в социальной сфере, но я очень надеюсь, что благодаря поддержке и рабочему контакту с СБР нас ждёт интересная и полезная работа», – сказала Юрлова-Перхт.

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11 комментариев

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Татьяна Моисеева
Катя самая уважаемая на данный момент действующая биатлонистка - кому, как не ей!
К тому же она лучше всех в команде владеет немецким и английским языками)))
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ОлесяОлеська
Катюха рулит!!! Добрая, рассудительная и очень приятная девушка. Удачи команде.
+5
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ВаленокСибирский
Ответ Погладь быка
Кристина Дмитрук отдала лишь два гейма 66-й ракетке мира и вышла в четвертьфинал турнира в Словении Кристина Дмитрук (228 ВТА) вышла в 1/4 финала турнира в Словении. В матче 1/8 финала белоруска одолела первую сеянную турнира, итальянку Ясмин Паолини (ВТА 66) со счетом 6:0, 6:2.
этот оно достал.
+3
0
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Бартоломью Робертс
Ответ Погладь быка
Анастасия Шкурдай выиграла чемпионат России на дистанции 100 метров на спине В финале на дистанции 100 метров на спине победу одержала белоруска Анастасия Шкурдай. Ее время — 59,87.
Ну так а шо там Тимановская, всё золото спринта собрала, чи не?
+2
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Александр Корнейчук
уехав к мужу, работать удаленно будет?
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