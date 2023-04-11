Захарова о сменах гражданства у российских спортсменов: «Каждый должен исходить из базовых представлений о нравственности, законности»
Мария Захарова связала вопрос смены гражданства у российских спортсменов с нравственностью.
– Вы не опасаетесь оттока российских спортсменов, которые будут менять гражданство?
– Каждый человек всю жизнь стоит перед каким-то выбором: нравственным, идеологическим. Жизнь ставит перед каждым человеком такие вопросы. Каждый должен, наверное, в этой ситуации исходить из каких-то базовых представлений о нравственности, законности. Кстати говоря, и справедливости, правильности и так далее.
Вы спрашиваете, опасаюсь я или не опасаюсь. Я вижу, какие колоссальные, катастрофические тенденции набирают обороты в мире. Меня очень беспокоит, что людям навязывается абсолютно неестественное восприятие мира, когда даже по базовым вопросам нас заставляют думать иначе.
Я прошу прощения, но все-таки можно, как воспринимали женщин и мужчин, можно хотя бы в этой парадигме остаться. Нам же говорят: «И в этом вы не имеете права на здравый смысл». Поэтому меня пугает, что эти деструктивные тенденции действительно набирают обороты и проявляться они будут во многих других сферах. Это не одна сфера, – сказала официальный представитель МИД РФ.
Страна в заложниках у психопатов
Эти понятия к нынешней правящей верхушке давно неприменимы, но упорно навязываются населению.
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты.
Мера окончательной расплаты.
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже — как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.
1983 г. Ю Левитанский