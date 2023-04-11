Захарова о сменах гражданства у российских спортсменов: «Каждый должен исходить из базовых представлений о нравственности, законности»

Теги Мария Захарова Биатлон

Мария Захарова связала вопрос смены гражданства у российских спортсменов с нравственностью.

– Вы не опасаетесь оттока российских спортсменов, которые будут менять гражданство?

– Каждый человек всю жизнь стоит перед каким-то выбором: нравственным, идеологическим. Жизнь ставит перед каждым человеком такие вопросы. Каждый должен, наверное, в этой ситуации исходить из каких-то базовых представлений о нравственности, законности. Кстати говоря, и справедливости, правильности и так далее.

Вы спрашиваете, опасаюсь я или не опасаюсь. Я вижу, какие колоссальные, катастрофические тенденции набирают обороты в мире. Меня очень беспокоит, что людям навязывается абсолютно неестественное восприятие мира, когда даже по базовым вопросам нас заставляют думать иначе.

Я прошу прощения, но все-таки можно, как воспринимали женщин и мужчин, можно хотя бы в этой парадигме остаться. Нам же говорят: «И в этом вы не имеете права на здравый смысл». Поэтому меня пугает, что эти деструктивные тенденции действительно набирают обороты и проявляться они будут во многих других сферах. Это не одна сфера, – сказала официальный представитель МИД РФ.

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10 комментариев

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joker72
Верхушка давно растоптала такие понятия ,как нравственность и законность
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Вот в последнем абзаце что сказать хотела?
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Сергей Орлов
В общем из того, чего у российской власти в целом, и у Захаровой в частности, нет.
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Алексей07.06
Этой только об нравственности и петь
Страна в заложниках у психопатов
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Vylkos
Базовые представления о всем на свете у Марии Захаровой обновляются за мгновение одним луноликим старцем.
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Serega862
Нужно бороться за то, чтобы под родным флагом выступали. Нужно деньги вкладывать в Родину, а не в Запад, как делали многие. Поэтому не уважают и исключают отовсюду. Нужно быть сильным, а не слабым.
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Savarona25
Захарова сама полностью ответила на вопрос стоит ли кому-либо из спортсменов менять гражданство: "каждый должен, наверное, в этой ситуации исходить из каких-то базовых представлений о нравственности, законности. Кстати говоря, и справедливости, правильности и так далее". Базовые представления они такие, все подскажут.
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Назар Игорь
" Нравственнность и законность"...
Эти понятия к нынешней правящей верхушке давно неприменимы, но упорно навязываются населению.
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Александр Скворцов
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе
слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты.
Мера окончательной расплаты.
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже — как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.

1983 г. Ю Левитанский
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Kyancey
Мария Захарова и нравственность в одной новости😂😂😂
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