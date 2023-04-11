Захарова о сменах гражданства у российских спортсменов: «Каждый должен исходить из базовых представлений о нравственности, законности»

Мария Захарова связала вопрос смены гражданства у российских спортсменов с нравственностью.

– Вы не опасаетесь оттока российских спортсменов, которые будут менять гражданство?

– Каждый человек всю жизнь стоит перед каким-то выбором: нравственным, идеологическим. Жизнь ставит перед каждым человеком такие вопросы. Каждый должен, наверное, в этой ситуации исходить из каких-то базовых представлений о нравственности, законности. Кстати говоря, и справедливости, правильности и так далее.

Вы спрашиваете, опасаюсь я или не опасаюсь. Я вижу, какие колоссальные, катастрофические тенденции набирают обороты в мире. Меня очень беспокоит, что людям навязывается абсолютно неестественное восприятие мира, когда даже по базовым вопросам нас заставляют думать иначе.

Я прошу прощения, но все-таки можно, как воспринимали женщин и мужчин, можно хотя бы в этой парадигме остаться. Нам же говорят: «И в этом вы не имеете права на здравый смысл». Поэтому меня пугает, что эти деструктивные тенденции действительно набирают обороты и проявляться они будут во многих других сферах. Это не одна сфера, – сказала официальный представитель МИД РФ.