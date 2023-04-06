Эдуард Латыпов: «Конечно, мы скучаем по международным стартам. Время идет, мы не молодеем, хочется реализовать себя»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что скучает по международным соревнованиям

«Конечно, мы скучаем по международным стартам и хотим бегать как и раньше – соревноваться с сильнейшими спортсменами мира.

Время идет, мы не молодеем, поэтому хочется использовать нынешнее время для того, чтобы реализовать себя.

Сейчас мы находимся на пике карьеры, в хорошей спортивной форме. Верим и надеемся, что в скором времени мы вернемся.

Шансы есть всегда, будем верить в хорошее, все наладится, и мы сможем выступать», – сказал Латыпов. 

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Погладь быка
Да ладно, Эдик, скучаете вы. На КМ витаминиться ложками так не дадут.
Кто о чем... А вас эта тема не отпускает...
И главное, что нет никаких причин ныть об этом. Но плюнуть ядом очень хочется, да?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Да ладно, Эдик, скучаете вы. На КМ витаминиться ложками так не дадут.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Жаль, что решение о допуске принимают не Жаклен с Фуркадом( французы единственные, кто говорит о нашем возвращении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий