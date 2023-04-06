Эдуард Латыпов: «Конечно, мы скучаем по международным стартам. Время идет, мы не молодеем, хочется реализовать себя»
Биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что скучает по международным соревнованиям
«Конечно, мы скучаем по международным стартам и хотим бегать как и раньше – соревноваться с сильнейшими спортсменами мира.
Время идет, мы не молодеем, поэтому хочется использовать нынешнее время для того, чтобы реализовать себя.
Сейчас мы находимся на пике карьеры, в хорошей спортивной форме. Верим и надеемся, что в скором времени мы вернемся.
Шансы есть всегда, будем верить в хорошее, все наладится, и мы сможем выступать», – сказал Латыпов.
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