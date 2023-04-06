Серохвостов о Югорском марафоне: «Цель – проиграть меньше пяти минут Устюгову и обыграть Латыпова»

Теги сборная России лыжные гонки Сергей Устюгов Эдуард Латыпов Югорский марафон Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонисты Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов рассказали о целях на Югорский марафон

– Какие цели на марафон?

Серохвостов: У меня цель проиграть меньше пяти минут Сергею Устюгову. И обыграть Эдуарда Латыпова.

Латыпов: Моя цель – не проиграть пять минут и обыграть Даниила. На самом деле я хочу получить удовольствие. Я люблю марафоны, для меня это будет уже четвертый.

Очень рад, что могу пробежать с такими сильнейшими спортсменами, лыжными мастодонтами. Для меня это праздник. Немного непривычная дистанция, иду за новыми ощущениями и опытом.

Югорский лыжный марафон пройдет 7-8 апреля в Ханты‑Мансийске. 

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7 комментариев

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Щеглот
а кто там мастодонт? сафиуллин с устюговым что ли?
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Погладь быка
Короче по мнению Серого Латыпов Устюгову больше пяти минут проиграет.
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Афанасия
Кто о чём, а эти двое только друг о друге)) У Устюгова день рождения как раз в субботу, может сделает себе подарок, пока Эд с Даниилом будут пытаться 5 минут не проиграть)
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кот с дивана
Лучше бы на биатлонном марафоне выступили и обыграли Поршнева.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Serge Vendino
Может и не проиграет, но убегать от всех, как Большунов, точно не будет. Погуляет, поболтает с биатлонистами, с Легковым, а финише ускорится)
Зачем напрягаться это ведь не ЧР.
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Serge Vendino
Ответ imaxim
Сергей специально проиграет, с него станется)) он любит шоу
Может и не проиграет, но убегать от всех, как Большунов, точно не будет. Погуляет, поболтает с биатлонистами, с Легковым, а финише ускорится)
+5
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imaxim
Сергей специально проиграет, с него станется)) он любит шоу
+3
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