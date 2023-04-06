Серохвостов о Югорском марафоне: «Цель – проиграть меньше пяти минут Устюгову и обыграть Латыпова»
Биатлонисты Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов рассказали о целях на Югорский марафон
– Какие цели на марафон?
Серохвостов: У меня цель проиграть меньше пяти минут Сергею Устюгову. И обыграть Эдуарда Латыпова.
Латыпов: Моя цель – не проиграть пять минут и обыграть Даниила. На самом деле я хочу получить удовольствие. Я люблю марафоны, для меня это будет уже четвертый.
Очень рад, что могу пробежать с такими сильнейшими спортсменами, лыжными мастодонтами. Для меня это праздник. Немного непривычная дистанция, иду за новыми ощущениями и опытом.
Югорский лыжный марафон пройдет 7-8 апреля в Ханты‑Мансийске.
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