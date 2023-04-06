Серохвостов о Югорском марафоне: «Цель – проиграть меньше пяти минут Устюгову и обыграть Латыпова»

Биатлонисты Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов рассказали о целях на Югорский марафон

– Какие цели на марафон?

Серохвостов: У меня цель проиграть меньше пяти минут Сергею Устюгову. И обыграть Эдуарда Латыпова.

Латыпов: Моя цель – не проиграть пять минут и обыграть Даниила. На самом деле я хочу получить удовольствие. Я люблю марафоны, для меня это будет уже четвертый.

Очень рад, что могу пробежать с такими сильнейшими спортсменами, лыжными мастодонтами. Для меня это праздник. Немного непривычная дистанция, иду за новыми ощущениями и опытом.

Югорский лыжный марафон пройдет 7-8 апреля в Ханты‑Мансийске.