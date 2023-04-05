Павел Ростовцев: «Сезон был полезным. В первый год олимпийского цикла смогли сравнить потенциальных кандидатов на участие в Играх-2026»

Вице-президент Союза биатлонистов России Павел Ростовцев подвел итоги сезона

«Сезон был необычным, но полезным. Мы не участвовали в международных стартах, зато в первый год нового олимпийского цикла смогли сравнить всех потенциальных кандидатов на участие в Играх 2026 года.

Было интересно следить за тем, как спортсмены подводили себя к главным стартам в феврале – финалу Кубка России в Чайковском и чемпионату страны в Ижевске», – заявил .

Он отметил успехи в сезоне.

«Некоторые гонки Эдуард выдал на мировом уровне. На январском этапе Кубка Содружества в Раубичах выиграл все три гонки, очень хорошо смотрелся и в Чайковском», – добавил вице-президент по спорту.