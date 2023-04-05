Павел Ростовцев: «Сезон был полезным. В первый год олимпийского цикла смогли сравнить потенциальных кандидатов на участие в Играх-2026»

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Вице-президент Союза биатлонистов России Павел Ростовцев подвел итоги сезона

«Сезон был необычным, но полезным. Мы не участвовали в международных стартах, зато в первый год нового олимпийского цикла смогли сравнить всех потенциальных кандидатов на участие в Играх 2026 года.

Было интересно следить за тем, как спортсмены подводили себя к главным стартам в феврале – финалу Кубка России в Чайковском и чемпионату страны в Ижевске», – заявил Ростовцев

Он отметил успехи Эдуарда Латыпова в сезоне.  

«Некоторые гонки Эдуард выдал на мировом уровне. На январском этапе Кубка Содружества в Раубичах выиграл все три гонки, очень хорошо смотрелся и в Чайковском», – добавил вице-президент СБР по спорту. 

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2 комментария

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тоторо
мечтатели
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гилберт
Игры Дружбы 2026?
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