Бабиков о марафоне: «Самым сложным было подстроиться под скольжение под состояние трассы, абстрагироваться, что у кого-то лыжи едут лучше»

Теги сборная России чемпионат России Антон Бабиков Биатлон

Антон Бабиков оценил выступление в марафоне на чемпионате России по биатлону

Он занял в гонке третье место. 

«По юниорам максимум бегал гонку 25 километров, но 40 — никогда. Самым сложным было подстроиться под скольжение под состояние трассы, абстрагироваться, что у кого-то лыжи едут лучше.

Меня лично это выбивало морально, каждый раз пытался реабилитироваться за счет стрельбы, но каждый раз допускал обидные ошибки.

Не нужно было обращать внимание на ход других, потому что по ходу гонки с этим все равно ничего не сделать», – сказал Бабиков

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