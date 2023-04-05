Никита Поршнев: «Трасса была непростая, по такой трассе — километр за два. Было достаточно тяжело бежать»
Никита Поршнев прокомментировал победу в марафоне на чемпионате России по биатлону
«Трасса была непростая, по такой трассе — километр за два. Было достаточно тяжело бежать.
Что касается огневых рубежей, я всегда чувствую себя уверенно, когда нет ветра. Без ветра мне ничего не мешает стрелять, я отключаюсь. Когда ветер, это мое слабое место, я допускаю промахи, и над этим надо работать.
Сегодня ветра практически не было, я понимал, что справлюсь нормально. Так оно и получилось, — сказал Поршнев.
«Сначала решил дернуться, но понял, что трасса тяжелая, подумал, посижу еще, я как‑то испугался. Не стал начинать раньше, и правильно, потому под конец у меня начинало сводить руки и ноги, не получались движения, я просто шагал, старался как можно меньше включать мышцы.
Самочувствие позволяло, силы были, но мышцы не позволяли толкаться. Хотя такая дистанция даже далась мне легче, чем некоторые гонки.
Вопросам к лыжам нет, все замечательно. У нас работала команда, тут работа не только сервиса, а всей команды. Теплая погода, дышится легче, очень приятно было», – цитирует Поршнева «Матч ТВ».
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