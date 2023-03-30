Павел Ростовцев: «На централизованной подготовке будет по 16 человек у мужчин и у женщин. 8 – по спортивному результату, еще 8 – на усмотрение тренерского штаба»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Биатлон

Павел Ростовцев рассказал о критериях отбора биатлонистов на централизованную подготовку. 

– Тренерские группы остаются прежними?

– Да, планируем, что все будет так же. Есть очень много работы, и за один сезон мало что можно сделать. Тренерам и спортсменам нужен определенный период, чтобы себя проявить, поэтому пока планируем, что все останется так.

Безусловно, здесь мы прежде всего ориентируемся на те возможности, которые нам предоставляет федеральное министерство спорта, и сейчас у нас те же условия, что были в прошлом году – 16 мужчин и 16 женщин на централизованной подготовке, по восемь юниоров и юниорок.

– По каким критериям будет формироваться состав?

– На централизованной подготовке будет по 16 человек у мужчин и у женщин, которые, на основании мнений тренеров, поделятся на две части. То есть восемь – по спортивному результату, еще восемь – на усмотрение тренерского штаба.

Что касается восьми человек, которые попадают по спортивному результату, три человека – по рейтингу СБР, четыре – по итогам выступления на финальном этапе Кубка России в Чайковском, чемпионате России в Ижевске и в Ханты-Мансийске.

Из девяти гонок в этот мини-зачет идут семь лучших. И еще один спортсмен, занявший первое место в рейтинге СБР по юниорам, тоже подключается к основной команде, – сказал Ростовцев. 

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1 комментарий

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Andrew Petrov
эт правильно Паша,стране нужны снайпера и уважение...уважаю!!!
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