Павел Ростовцев: «На централизованной подготовке будет по 16 человек у мужчин и у женщин. 8 – по спортивному результату, еще 8 – на усмотрение тренерского штаба»

рассказал о критериях отбора биатлонистов на централизованную подготовку.

– Тренерские группы остаются прежними?

– Да, планируем, что все будет так же. Есть очень много работы, и за один сезон мало что можно сделать. Тренерам и спортсменам нужен определенный период, чтобы себя проявить, поэтому пока планируем, что все останется так.

Безусловно, здесь мы прежде всего ориентируемся на те возможности, которые нам предоставляет федеральное министерство спорта, и сейчас у нас те же условия, что были в прошлом году – 16 мужчин и 16 женщин на централизованной подготовке, по восемь юниоров и юниорок.

– По каким критериям будет формироваться состав?

– На централизованной подготовке будет по 16 человек у мужчин и у женщин, которые, на основании мнений тренеров, поделятся на две части. То есть восемь – по спортивному результату, еще восемь – на усмотрение тренерского штаба.

Что касается восьми человек, которые попадают по спортивному результату, три человека – по рейтингу СБР, четыре – по итогам выступления на финальном этапе Кубка России в Чайковском, чемпионате России в Ижевске и в Ханты-Мансийске.

Из девяти гонок в этот мини-зачет идут семь лучших. И еще один спортсмен, занявший первое место в рейтинге по юниорам, тоже подключается к основной команде, – сказал Ростовцев.