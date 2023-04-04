Трифанов о травме на «Чемпионских высотах»: «Кровоизлияние в мозг плюс перелом основания черепа. Провел два дня в реанимации»

Илья Трифанов рассказал, как получил серьезные травмы из-за падения на лыжном турнире

Журналист Матч ТВ упал с лестницы во время соревнований «Чемпионские высоты» в Малиновке.

– Недавно тебя экстренно госпитализировали в Малиновке. На вертолете.

– На «Чемпионских высотах» нашу съемочную группу поселили в коттедже. В ночь с воскресенья на понедельник, ровно на середине турнира, я проснулся – захотелось попить. Спускался по лестнице и в полудреме споткнулся. Полетел вниз головой. Приземлился на кафельный пол.

На грохот выбежал Легков. А я в луже крови, которая продолжала струиться из ушей.

– И ты в отключке?

– Да. И Саня, увидев такое, первый раз в жизни упал в обморок. Благо нас там жило шесть человек. Коллеги оперативно вызвали скорую, меня доставили сначала в районный центр, потом повезли в Вельск, а когда стало понятно, что ситуация близка к критической – положили в вертолет санавиации и отправили в четырехчасовой полет до Архангельска.

Благодарность Илье Филиппову, Олегу Воробьеву, Владимиру Буторину, Александру Цыбульскому и Дмитрию Губерниеву. Все они сильно поспособствовали, чтобы меня могли экстренно транспортировать.

– Что было, когда тебя привезли в Архангельск?

– Два дня в реанимации. Это помещение, в котором ты находишься один, обвешанный кучей датчиков и капельницами. Плюс в кабинете не выключается свет. Ты в полудреме, потому что обколот всем, чем только можно, но спать – никак. Такие двое суток на подумать, чтобы с тобой больше подобного не случалось.

– Какой диагноз?

– Самой страшной фразой было «кровоизлияние в мозг». Раньше я слышал такое только в фильмах и сводках новостей – и даже тогда бросало в дрожь. Плюс перелом основания черепа. Два перелома! Один из них – височной кости. То, чем пугали в детстве.

– Было страшно?

– Да мне постоянно столько людей писало и звонило, что я не успевал подумать о плохом. В палату приходили даже министр здравоохранения Архангельской области и вице-губернатор с ящиком фруктов.

– Какие могут быть последствия?

– Прошел месяц, башка варит нормально. Но 2 часа назад был у невролога, и он сказал, что еще как минимум два месяца будет состояние нетрудоспособности и полгода ограничение на физические нагрузки и полеты. Хотя чувствую себя неплохо.

Ну, только ухо одно не слышит – с той стороны, где перелом височной кости. Там порвалась барабанная перепонка, и все залилось кровью. В итоге этот сгусток слипся, отсюда и проблемы. Но это вроде бы лечится просто каплями, – сказал Трифанов.

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