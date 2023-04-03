Серохвостов о критериях МОК: «Я понимаю, что нас в любом случае не допустят. Пока к этому спокойно отношусь, может, что-то поменяется»

Даниил Серохвостов высказался о критериях МОК по допуску россиян к соревнованиям

– Наверняка вы слышали о новых критериях МОК по допуску российских спортсменов на международные старты. У вас как у представителя Вооруженных сил России какие мысли по этому поводу?

– Двоякие, конечно. Я понимаю, что нас в любом случае не допустят. Это как было с фехтованием: им разрешили ехать, но страны просто запретили допускать российских спортсменов. Пока к этому спокойно отношусь, потому что сезон закончился, и надо просто ждать декабря, может, что-то поменяется.

Конечно, хотелось бы, чтобы просто СВО закончилась, а потом уже как-то решались дела со спортом. Потому что, я думаю, в такое время никто не захочет видеть спортсмена с российским паспортом.

А так, российские теннисисты, хоккеисты, велосипедисты, представляющие клубы, выступают, и все в порядке

– В начале сезона вы говорили, что мотивации, несмотря на отстранение российских спортсменов, у вас много. Сейчас ее не стало меньше?

– Нет, она также есть. Я надеюсь, что когда-нибудь нас все-таки пустят туда, и, надеюсь, это произойдет к Олимпиаде в Италии. Вряд ли, но надежда есть, – сказал Серохвостов.