Серохвостов об итогах сезона: «Если по 10-балльной шкале – где-то 6-7. Если бы я был в плохой форме, было бы не так обидно»

Теги сборная России Даниил Серохвостов Биатлон

Даниил Серохвостов подвел итоги сезона-2022/23

– Если оценивать сезон по 10-балльной шкале – где-то 6-7. Если бы я был в плохой форме из-за этих летних проблем и болезней зимой и просто бегал по 30-40-м местам на Кубке России, мне было бы не так обидно, как сейчас. Например, я был четвертым, и мне было обидно, потому что понимаю, что даже в таком состоянии, когда такой скомканный сезон, я весь сезон бегу на одном уровне, хотя и не расту. Бывали какие-то спады, но спады зачастую были из-за болезней, то есть в преддверии болезни я чувствую себя плохо, не знаю, что заболею, но состояние не очень, выхожу на старт, а на следующий день меня сваливает.

– А видите ли вы свой прогресс по сравнению с прошлым сезоном?

– Прогресс больше в стрелковой части, а не в функциональной, потому что из-за перечисленных проблем я не мог прогрессировать. Как мне кажется, в этот зимний период я даже не вышел на тот уровень, на котором был летом.

Это видно по тестам, которые мы проходим. Когда я проходил в середине лета, у меня были просто отличные показатели – выросли экономичность, мощность. А потом, после болезни, мы с Ксюшей (Ксения Довгая) приехали перед летним Кубком Содружества в Раубичах проходить тест, и я был хуже, чем девочки нашей группы, по силовым, мощностным показателям.

– Есть понимание, с чем связаны все эти проблемы с иммунитетом в этом сезоне?

– Когда мы ездили по Европе, все были в масках, были жесткие ограничения. Было тяжело заболеть, если ты за собой следишь. А здесь, как бы ты за собой ни следил, люди вокруг относятся к здоровью не так, как ты. Допустим, летишь в самолете – все без масок. Или, например, в гостинице в Увате у нас заболели человек 30-40. Есть факторы, которые влияют на то, что я начинаю болеть.

А летом после Ижевска вместе с Ксюшей я поехал в Белокуриху, там было очень много людей, и, возможно, мы там что-то подхватили и вместе свалились. У меня было подозрение на мононуклеоз, и вроде как этот диагноз и поставили, продержали в больнице дней 10. А до больницы я в гостинице в Москве неделю провалялся, сдавал всякие анализы, пока меня не положили.

– А раньше подобные проблемы с иммунитетом были?

– Да, были. Я аллергик, и у меня плохой иммунитет. Даже если зимой брать анализы на аллергию, показатели у меня всегда повышены. Например, если в гостинице плесень и берут биохимию – у меня будет высокое воспаление, и я это чувствую, у меня просто все чешется, ночью глаза чешутся.

Я и раньше болел, но, наверное, не так часто, как в этом сезоне. По большей части я раньше болел из-за психосоматики, сам себя загонял. Когда начал работать с психологом, прослеживалось, что во время ответственных стартов, когда мне надо было куда-то отбираться, я заболевал на официальной тренировке. Гонки проходили – и все, я здоров, – сказал Серохвостов. 

2 комментария

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Афанасия
Желаю Даниилу пройти эту межсезонку без срывов и болезней
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Погладь быка
Любой российский биатлонист должен считать за честь проиграть серебоянному призеру ОИ Антону. Тем более что серебрянных ОИ призеров в личных гонках у России нет как нет. Если и были, то очень давно, когда еще разрешали бегать на допингах. А сейчас, Серый, сам понимаешь, выше головы не прыгнешь. Прыгнешь если витаминизироваться как Латыпов.
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