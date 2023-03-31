Майгуров о лыжах российского производства: «Хотим, чтобы на них бежал кто-то из сборной России на Олимпийских играх в Милане»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Олимпийская сборная России Виктор Майгуров Олимпиада-2026 Биатлон

Виктор Майгуров надеется на использование российских лыж на Олимпиаде-2026.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) презентовал лыжи PROTEAM российского производства.

– Уже в следующем сезоне эти лыжи будут использоваться у юношей и, возможно, у юниоров. Я сам на них часто катаюсь. Могу сказать, что они отлично работают в плане скольжения. Компания-производитель и сервис СБР ведут серьезную работу по их совершенствованию, не останавливаемся на достигнутом.

Есть цель, которая может на первый взгляд показаться невыполнимой, но мы хотим, чтобы на Олимпийских играх в Милане кто-то из сборной России бежал на этих лыжах. Есть понимание, как сделать что-то отличное от тех лыж, которые нам сейчас поставляют. Возможно, это даже даст шанс получить конкурентное преимущество.

– Это лыжи исключительно российского производства?

– Да, единственное, что пластик на лыжах пока не наш, но компания уже производит свой пластик. Он активно тестируется, это началось еще несколько лет назад. Мы отвозили его в Австрию и наклеивали на лыжи Fisсher и Madshus. Отзывы были хорошие. Есть скромные ожидания, что это будут прямо ракеты, – сказал глава СБР.

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3 комментария

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Ковид 07.10.52
Есть понимание, как сделать что-то отличное от тех лыж, которые нам сейчас поставляют. Возможно, это даже даст шанс получить конкурентное преимущество....
Ох...как классно...ничего не производили, даже гвозди, а тут по взмаху волшебной палочки за два года догоним и обгоним гниющую европу, которая 100 лет это производила...Жалко Чубайс с нанотехнологиями убежал, ато бы и за год обогнали...
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тоторо
скромная ракета😂
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Booligan
Почему даже если что-то хорошее делаем, обязательно убогое типа английское название? Brados, Onski, Proteam... Или откровенный абибас в названии (Spine - Alpina). Вы с этим собрались завоевать мир? Если нет, можно нормальные названия на русском или хотя бы на языке Коми?
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