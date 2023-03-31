Носкова об условиях МОК: «Одних допустить, а других нет – однозначно неправильно. В отношении нас слишком много пунктов и подпунктов»
Биатлонистка Екатерина Носкова назвала спорными критерии МОК в отношении россиян.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.
– Имеете отношение к армии или органам безопасности?
– Не имею.
– Легче вам в этого в связи с последними резолюциями МОК?
– Не хотела комментировать ситуацию, но одних допустить, а других нет – однозначно неправильно. Слишком много в отношении нас пунктов и подпунктов, спорные критерии.
Думаю, в итоге будет принято единое решение. Если российские спортсмены поедут на международные соревнования, то все, если не поедут – тоже все. Мне кажется, поступят именно так.
– Дело в том, что выбор придется делать не между «поедут все или некоторые», а между «некоторые или никто». Вам какой вариант ближе?
– Пока не окажусь в этой ситуации, не смогу ответить на этот вопрос.
– Татьяна Тарасова считает, что надо соглашаться на любые условия и ехать.
– Это одно из мнений, имеющих право на жизнь. Век спортсмена короток, даже без гимна и флага наша национальная принадлежность известна и соперникам, и болельщикам.
В каком статусе ни выступай, родина в голове и сердце, а не во внешних атрибутах. Но вопросов все равно много, – ответила Носкова.
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И, бесконечно много методичкиных букв.