Носкова об условиях МОК: «Одних допустить, а других нет – однозначно неправильно. В отношении нас слишком много пунктов и подпунктов»

Теги Татьяна Тарасова сборная России жен МОК Олимпийская сборная России Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова назвала спорными критерии МОК в отношении россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

– Имеете отношение к армии или органам безопасности?

– Не имею.

– Легче вам в этого в связи с последними резолюциями МОК?

– Не хотела комментировать ситуацию, но одних допустить, а других нет – однозначно неправильно. Слишком много в отношении нас пунктов и подпунктов, спорные критерии.

Думаю, в итоге будет принято единое решение. Если российские спортсмены поедут на международные соревнования, то все, если не поедут – тоже все. Мне кажется, поступят именно так.

– Дело в том, что выбор придется делать не между «поедут все или некоторые», а между «некоторые или никто». Вам какой вариант ближе?

– Пока не окажусь в этой ситуации, не смогу ответить на этот вопрос.

– Татьяна Тарасова считает, что надо соглашаться на любые условия и ехать.

– Это одно из мнений, имеющих право на жизнь. Век спортсмена короток, даже без гимна и флага наша национальная принадлежность известна и соперникам, и болельщикам.

В каком статусе ни выступай, родина в голове и сердце, а не во внешних атрибутах. Но вопросов все равно много, – ответила Носкова.

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3 комментария

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ProstoVera
Не могу ответить на этот опрос... А что им, бедолагам, говорить? Что-то ни одного спортсмена не слышала, чтоб кричал бойкотировать.
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JL JL
Точно! Очень много не только подпунктов, но, и пунктов.
И, бесконечно много методичкиных букв.
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тоторо
значит Носкова с Резцовой и Гореевой поедут на ОИ, остальные все военноослужащие. Не знаю правда насчет Натальи Шевченко.Но праптически вся группа Шашилова это ЦСКА. У мужиков еще плачевнее, там по моему все военнослужащие, поправьте если не права
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