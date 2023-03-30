Евгения Буртасова: «Лучше бы круг сделали потяжелее – перед рубежом не сбросить скорость. Поэтому все шли ва-банк на стрельбе»

Теги сборная России жен чемпионат России Евгения Буртасова (Павлова) Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонистка Евгения Буртасова рисковала на стрельбе в сингл-миксте чемпионата России.

Буртасова и Даниил Серохвостов заняли третье место

«Это очень интересная история (что не попала в масс-старт), не знаю, как у них так получилось, по каким они рейтингам это делают. Ну не попала – и не попала.

Сингл-микст – такая скоротечная гонка. Как получилось – так получилось. В любом случае мы очень рады медали, и за регион поборолись – мне кажется, давно Новосибирск не брал, тем более в сингл-миксте.

Круг достаточно сложный, он очень быстрый. Лучше бы они сделали его потяжелее, потому что здесь выход на скорости – перед рубежом не сбросить, и нет времени, потому что круг очень маленький. Пришлось выходить ва-банк – быстрее отстреливаться, зная, что сегодня не так много людей будет стрелять чисто. Поэтому, думаю, все шли ва-банк», – сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Женя молодец, что участвовала в эстафете . Лучшей была среди наших девчонок в стрельбе раньше, но надеюсь стрельбу наладит обязательно
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