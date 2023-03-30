Евгения Буртасова: «Лучше бы круг сделали потяжелее – перед рубежом не сбросить скорость. Поэтому все шли ва-банк на стрельбе»

Биатлонистка Евгения Буртасова рисковала на стрельбе в сингл-миксте чемпионата России.

Буртасова и заняли третье место

«Это очень интересная история (что не попала в масс-старт), не знаю, как у них так получилось, по каким они рейтингам это делают. Ну не попала – и не попала.

Сингл-микст – такая скоротечная гонка. Как получилось – так получилось. В любом случае мы очень рады медали, и за регион поборолись – мне кажется, давно Новосибирск не брал, тем более в сингл-миксте.

Круг достаточно сложный, он очень быстрый. Лучше бы они сделали его потяжелее, потому что здесь выход на скорости – перед рубежом не сбросить, и нет времени, потому что круг очень маленький. Пришлось выходить ва-банк – быстрее отстреливаться, зная, что сегодня не так много людей будет стрелять чисто. Поэтому, думаю, все шли ва-банк», – сказала Буртасова в эфире « ».