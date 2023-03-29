«Беспредел продолжается. Военные могут путешествовать по миру, а выступать не могут, ну что это такое?» Вячеслав Фетисов о рекомендациях МОК

раскритиковал рекомендации по допуску российских спортсменов.

«Понятно, что беспредел продолжается. Военные могут ездить и путешествовать по миру, а выступать не могут, ну что это такое? В Германии есть спортсмены, которые принадлежат МВД, и спорт там в ведении министерства внутренних дел, и знает об этом как никто.

Такие рекомендации попирают спортивные принципы, из пальца высосали какие-то предлоги, которые не имеют отношения к спорту. У людей отобрали мечту, это попирание и прав, и всех общечеловеческих принципов. Должны же уважать законы стран, в которых спортсмены тренируются.

Все принципы, на которых я вырос, совсем обрели какой-то беспредельных характер, бандитизм. Надо теперь понимать, что делать, надо развивать спорт внутри, развивать школьный, студенческий спорт как основу благополучия нации», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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