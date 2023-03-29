«Беспредел продолжается. Военные могут путешествовать по миру, а выступать не могут, ну что это такое?» Вячеслав Фетисов о рекомендациях МОК

Теги Вячеслав Фетисов МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Легкая атлетика

Вячеслав Фетисов раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

«Понятно, что беспредел продолжается. Военные могут ездить и путешествовать по миру, а выступать не могут, ну что это такое? В Германии есть спортсмены, которые принадлежат МВД, и спорт там в ведении министерства внутренних дел, и Томас Бах знает об этом как никто.

Такие рекомендации попирают спортивные принципы, из пальца высосали какие-то предлоги, которые не имеют отношения к спорту. У людей отобрали мечту, это попирание и прав, и всех общечеловеческих принципов. Должны же уважать законы стран, в которых спортсмены тренируются.

Все принципы, на которых я вырос, совсем обрели какой-то беспредельных характер, бандитизм. Надо теперь понимать, что делать, надо развивать спорт внутри, развивать школьный, студенческий спорт как основу благополучия нации», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

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52 комментария

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Atsuktuvas
Надо определиться - путешествовать или соревноваться. А то можно надорваться.
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Atsuktuvas
Ответ Олёша Анонавяльный
Выйди, покажи как надо, а мы посудим как это у тебя получается.
Надо быть умным и не вписываться за ордероносца.
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ks-1993
Ответ Павел Мельников
По какому миру они могут путешествовать? На танках по паре соседних стран?
У нас половина олимпийской сборной офицеры ВС РФ, Росгвардии или МВД. У тех же немцев также или скандинавов.
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tancha.20
"Все принципы, на которых я вырос, совсем обрели какой-то беспредельных характер, бандитизм."– сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
https://sport24.ru/news/hockey/2020-07-18-svyaz-fetisova-s-russkoy-mafiyey-kak-fetisov-byl-svyazan-s-russkoy-mafiyey-kommentarii
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Dima Quik
Ответ Игорь Замаруев
Алтайский край, г. Барнаул, квартира 46,2 м², живём 4 человека, платёжка составила более 7000 за февраль:)))
Спросил одного, ответили еще 4)))
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Валентин и ыч
Наконец появилось окно возможностей, чтобы задуматься о любительском массовом спорте, а не вкачивать все в профспорт как инструмент госпропаганды. Это же прекрасно!
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Jetter
Ответ Benladon
100 евро - такая коммуналка ближайшему Подмосковью зимой за радость будет. У меня рекорд за 2шку (правда по кв большая) зимой с отоплением - 22т рублей. Почти 300 евро!
Вот видишь, тебя даже минусуют. Сразу видно, иноагент.. Ведь у нас все бесплатное, и образование, и медицина. Правда мне пришлось за КТ брюшной полости пятерку отдать, но это не считается. Можно же бесплатно, подождать полгода, но бесплатно.
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Игорь Замаруев
Ответ Dima Quik
Сколько ты потребляешь электроэнергии и воды?
Алтайский край, г. Барнаул, квартира 46,2 м², живём 4 человека, платёжка составила более 7000 за февраль:)))
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Andrey Novikov
Я семь лет об этом писал во всех соцсетях, но все ждали - перебесятся и всё будет как было, не будет никогда как было!
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Dima Quik
Ответ VMX1389
Обычно пользуемся семья из трех человек, платежка выходит 7 тысяч, (отопление отключат минус 1500 будет, Но учитывая что в июне опять подорожает коммуналка на 30 процентов, то по видимому замерзнем мы скоро, а не Европа
Понятно
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mjordan
славик, так ты и вырос на бандитских принципах. как и я. вся идеология той страны, где ты вырос строилась на них. да хотя бы история с твоим же отъездом - какие права человека, свобода перемещения и выбора места работы. забыл? чего вдруг тебя удивляет?
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Белый офицер
Кому как не Фетисову, который бежал, знать про то как свободно передвигаются военнослужащие.
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Злобный Конь
Иван Федотов : ну да,ну да,пошёл я нафиг
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Иван Алейников
Ответ Dima Quik
Сколько ты потребляешь электроэнергии и воды?
В Ростове коммуналка так стоит
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Gattuso87
Ответ Dima Quik
Сколько ты потребляешь электроэнергии и воды?
я потребляю 2 куба горячей и 3 холодной. Однушка. Москва. 6800 плачу по ЕПД. плюс электричество отдельно от 500 р до 1500.
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VMX1389
Ответ Dima Quik
Сколько ты потребляешь электроэнергии и воды?
Обычно пользуемся семья из трех человек, платежка выходит 7 тысяч, (отопление отключат минус 1500 будет, Но учитывая что в июне опять подорожает коммуналка на 30 процентов, то по видимому замерзнем мы скоро, а не Европа
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-3
-3
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Александр Калачев
Ответ Олёша Анонавяльный
Комментарий удален модератором
Так с себя начни
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Benladon
Ответ Jetter
На раскачку времени нет. Надо развивать свою промышленность, медицину, спорт, образование, туризм, НВП и далее по списку. Потерпим, сплотимся, еще 20 лет. Им всем конец. В Париже небезопасно, там машины жгут. В Америке русофобы. В Европе геи. Зима скоро. Замерзнут. Платят 100 евро за коммуналку. Не беда, что в России столько же. Мы потерпим. У нас газ есть. И зерно. А семена мы через Турцию завезем. Или Казахстан. Ну или еще что-нибудь придумаем.
100 евро - такая коммуналка ближайшему Подмосковью зимой за радость будет. У меня рекорд за 2шку (правда по кв большая) зимой с отоплением - 22т рублей. Почти 300 евро!
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-3
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Олёша Анонавяльный
Ответ Sevara Videos
Войну прекратите, уберитесь с чужих территорий, а потом рассуждайте про права человека.
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Dima Quik
Ответ VMX1389
Да сейчас в Ростове плачу 7000 тысяч за двухкомнатную квартиру 45 квадратов, скоро походу будет так ипотека с коммуналку сравняется ( ещё в июне обещают на 30 процентов повышение ) все для процветания Страны!!! Урааа товарищи, а те кому это не нравится итак понятно Иноагенты!! И зассланники Госдепа
Сколько ты потребляешь электроэнергии и воды?
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akrets
Иногда непонятно, кто более отвратителен- непосредственные виновники происходящего, или подпевалы, включающие дурачка рассказами про «спортивные принципы»
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Олёша Анонавяльный
Ответ Lanc
Судя по Бахмуту, у военных скорость передвижения метров 100 в месяц, недостаточная, чтобы соревноваться.
Выйди, покажи как надо, а мы посудим как это у тебя получается.
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VMX1389
Ответ Вячеслав Суворов
Фетисов говорит о военных которые путешествуют в Украине?
Может у него предложение заехать военным в Париж на танках? И там олимпиаду провести?
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VMX1389
Ответ Jetter
На раскачку времени нет. Надо развивать свою промышленность, медицину, спорт, образование, туризм, НВП и далее по списку. Потерпим, сплотимся, еще 20 лет. Им всем конец. В Париже небезопасно, там машины жгут. В Америке русофобы. В Европе геи. Зима скоро. Замерзнут. Платят 100 евро за коммуналку. Не беда, что в России столько же. Мы потерпим. У нас газ есть. И зерно. А семена мы через Турцию завезем. Или Казахстан. Ну или еще что-нибудь придумаем.
Да сейчас в Ростове плачу 7000 тысяч за двухкомнатную квартиру 45 квадратов, скоро походу будет так ипотека с коммуналку сравняется ( ещё в июне обещают на 30 процентов повышение ) все для процветания Страны!!! Урааа товарищи, а те кому это не нравится итак понятно Иноагенты!! И зассланники Госдепа
+9
-2
+7
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Люблю макароны
Это какие российские военные могут путешествовать по миру? Он не в курсе что почти все силовики в России невыездные?
+7
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