Владимир Драчев: «Требования МОК однозначно неприемлемые. Это очередное унижение российского спорта»
Владимир Драчев назвал «унижением» критерии МОК по допуску россиян к соревнованиям.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.
Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«Требования МОК однозначно неприемлемые, я категорично против этого. Это очередное унижение российского спорта», — заявил экс-глава Союза биатлонистов России.
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даже как то тревожно