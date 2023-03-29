Владимир Драчев: «Требования МОК однозначно неприемлемые. Это очередное унижение российского спорта»

Теги МОК Олимпийская сборная России Владимир Драчев Матч ТВ Биатлон

Владимир Драчев назвал «унижением» критерии МОК по допуску россиян к соревнованиям. 

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Требования МОК однозначно неприемлемые, я категорично против этого. Это очередное унижение российского спорта», — заявил экс-глава Союза биатлонистов России. 

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7 комментариев

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Iuasamotu
А почему Драчёв вписался только за россиян, ведь он и за Беларусь выступал? Как бы за белорусских спортсменов тоже мог вступиться
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sav187
ну так не пора ли встать на защиту? Или только ж..у президента умеете мусолить и целовать? Может для начала назовёте: кто виноват в таком унижении не только российских спортсменов, но и вообще всех российских граждан?
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Viks
Это очередное унижение российского спорта» --- И что? Власть уже конкретно и реально ответила? А Поздняков вчера рукоплескал МОКу за то, что допустили.
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Кац Мац
чет васильков молчит подозрительно долго
даже как то тревожно
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Герман Гевейлер
Как легко унизить спорт "могущественной мировой державы"! :)
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Погладь быка
Скажем прямо, он и самоунижается неплохо.
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Viks
Драчёв против требовваний МОК - МОК рыдает!
0
-2
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