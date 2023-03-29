Владимир Драчев: «Требования МОК однозначно неприемлемые. Это очередное унижение российского спорта»

назвал «унижением» критерии МОК по допуску россиян к соревнованиям.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Требования МОК однозначно неприемлемые, я категорично против этого. Это очередное унижение российского спорта», — заявил экс-глава биатлонистов России.

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