Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады.

Сегодня Международный олимпийский комитет ( ) дал рекомендации по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в и в 2026 году в Италии.

«У них нет решения. И Бах тут даже не скрывает. Еще раз хочу сказать, если бы хотели допустить, взяли бы и допустили. Сейчас это – бла-бла. Они продолжают сотрясать воздух. Мне кажется, еще и время тянут. Олимпиада-то уже скоро.

Разговоры о том, что федерации допустят, если мы отборы не пройдем – это совсем странная история. Дополнительно квоты что ли нам дадут?

Я по-прежнему пребываю в реалистическом настрое: две следующие – мимо. Буду рад ошибиться, но просвета пока нет», – сказал Губерниев.