Дмитрий Губерниев: «По-прежнему пребываю в реалистическом настрое: две следующие Олимпиады – мимо»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Томас Бах Олимпиада-2022 Париж-2024 Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендации по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.

«У них нет решения. И Бах тут даже не скрывает. Еще раз хочу сказать, если бы хотели допустить, взяли бы и допустили. Сейчас это – бла-бла. Они продолжают сотрясать воздух. Мне кажется, еще и время тянут. Олимпиада-то уже скоро.

Разговоры о том, что федерации допустят, если мы отборы не пройдем – это совсем странная история. Дополнительно квоты что ли нам дадут?

Я по-прежнему пребываю в реалистическом настрое: две следующие Олимпиады – мимо. Буду рад ошибиться, но просвета пока нет», – сказал Губерниев.

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10 комментариев

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RussianKiwi
Надо отказаться. Ещё лучше если нас исключат из МОК. Кому нужны эти игры
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Ksenia RN
Нафига тогда горлопанил за нейтральный статус?
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Кирилл Польский
В смысле, уже мимо? Ты ж первее всех кричал, что надо ехать в нейтральном статусе несмотря ни на что. А теперь? "критерии не очень, правда? Ну спасибо, хоть не кричит, что надо выполнять все критерии и ехать
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Екатерина я
Эх, соглашусь. Если допкомиссии с лупами будут персонально просматривать все соцсети, все высказывания спортсмена. А кто ищет - тот всегда найдет!
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maripous
Ну , у зимников ещё есть шанс. Ещё три года. Может, мы успеем завершить сво.
А вот Париж точно мимо. Это не вариант.
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Konstantin Zagainov
Понятно и ежу. Учитывая, что интенсивность боевых действий будет в ближайшие месяцы только возрастать, равно как и продолжится нарастание грызни Юга и Востока с "золотым миллиардом", тут бы вообще не то что сближением, а разрывом не запахло с соответствуюшими последствиями для детища барона Де Кубертена
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Andrey Novikov
Дмитрий, если кого-то допустят до стартов на ОИ, то ты сможешь комментировать только из Москвы, тебя точно не пустят:-))
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Brokkoli
Согласна, спортсменов цска не пустят, а остальных не выпустят
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Ярик01
Ты то очень надолго мимо. У спортсменов есть выбор
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Вероника Терюшкова
Естественно, мимо все будет
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