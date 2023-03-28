Наталии Шевченко присвоят звание мастера спорта России по биатлону

Теги сборная России жен Виктор Майгуров ТАСС Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Наталии Шевченко в течение месяца присвоят звание мастера спорта России по биатлону. 

Об этом сообщила глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. 

«Она выполнила норматив на мастера спорта. Сейчас вопрос оформления документов, в течение месяца примерно присвоят.

Ее пример – это хороший пример, целеустремленности, трудолюбия плюс хорошие наставники в нашей команде. Это совокупность успеха», – сказал Майгуров. 

Год назад Шевченко перешла в биатлон из лыжных гонок. На чемпионате России-2023 она выиграла золото в спринте и гонке преследования. 

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