Наталии Шевченко присвоят звание мастера спорта России по биатлону

в течение месяца присвоят звание мастера спорта России по биатлону.

Об этом сообщила глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Она выполнила норматив на мастера спорта. Сейчас вопрос оформления документов, в течение месяца примерно присвоят.

Ее пример – это хороший пример, целеустремленности, трудолюбия плюс хорошие наставники в нашей команде. Это совокупность успеха», – сказал Майгуров.

Год назад Шевченко перешла в биатлон из лыжных гонок. На чемпионате России-2023 она выиграла золото в спринте и гонке преследования.