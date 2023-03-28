Наталии Шевченко присвоят звание мастера спорта России по биатлону
Наталии Шевченко в течение месяца присвоят звание мастера спорта России по биатлону.
Об этом сообщила глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
«Она выполнила норматив на мастера спорта. Сейчас вопрос оформления документов, в течение месяца примерно присвоят.
Ее пример – это хороший пример, целеустремленности, трудолюбия плюс хорошие наставники в нашей команде. Это совокупность успеха», – сказал Майгуров.
Год назад Шевченко перешла в биатлон из лыжных гонок. На чемпионате России-2023 она выиграла золото в спринте и гонке преследования.
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