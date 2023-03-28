Любовь Калинина: «В юношеской сборной у нас были тренировки на развитие скорострельности. В тот момент я и начала учиться быстро стрелять»

Биатлонистка рассказала о проблемах со зрением в детстве.

– В первом классе у меня было стопроцентное зрение, а во втором оно резко начало падать. Я никому не говорила, даже родителям почему-то боялась сказать. Долгое время я ходила без очков, без линз. Потом я начала заниматься биатлоном, как-то стреляла и даже попадала.

Позже, когда я перешла бегать за Мордовию параллельным зачетом, тренеры как-то поняли, что я плохо вижу. Тогда меня отвели к окулисту, и мне подобрали линзы. Когда я их надела, я удивилась – мир совсем другой. На тот момент у меня было зрение -6. Где-то в 15 лет я начала носить линзы, а буквально два года назад мне сделали лазерную коррекцию зрения.

– То есть даже с таким зрением вам удавалось выступать и показывать результат?

– Да, у меня и медали были. Мы даже не знаем, в какой момент у меня настолько сильно ухудшилось зрение. Оно падало постепенно, а потом резко.

– Сейчас вы – один из самых быстрых стрелков в российской сборной. В какой момент удалось так повысить скорострельность?

– Когда у меня были проблемы со зрением, я даже в мишень не всегда могла попасть, не говоря уже про скорость стрельбы. Но когда я была в юношеской сборной, у нас были тренировки, направленные на развитие скорострельности. В тот момент я и начала учиться быстро стрелять. Потом, когда попала в юниорскую сборную, мы тоже работали над этим компонентом. У меня самой также было большое желание научиться быстро стрелять.

На каждой тренировке я старалась как можно быстрее сделать первый выстрел и стрелять в определенном ритме, но не в ущерб качеству. Так постепенно я и пришла к такой стрельбе. Это дошло до автоматизма. Быстро стрелять я начала еще бегая по девушкам, но тогда я тратила больше времени, чем сейчас.

– Сравниваете свою скорость стрельбы со стрельбой лидеров Кубка мира?

– Да, я, бывает, смотрю аналитику гонок. Смотрю, кто и как стреляет. Отдельно обращаю внимание на скорострельность. Мне это интересно.

– Кто из биатлонистов для вас главный пример именно в плане стрельбы?

– Не могу выделить кого-то одного – , , , Стурла Легрейд, , – сказала Калинина.