Любовь Калинина: «Была очень удивлена, что у меня получилось уже в первой половине сезона выиграть медаль по женщинам. Это было приятным шоком»

Биатлонистка оценила свой дебют на взрослых соревнованиях.

– Большая часть вашего дебютного сезона на взрослом уровне позади, можно ли уже сейчас подвести какие-то итоги?

– На самом деле, я думала, что все будет гораздо хуже, и я была очень удивлена, что у меня получилось уже в первой половине сезона выиграть медаль по женщинам. Это было для меня приятным шоком.

– Как вы отреагировали, когда узнали, что в этом сезоне будете выступать с женщинами?

– Подумала: «Нет, только не это». Целый сезон по женщинам – это очень сложно». Были такие мысли, что вроде и хочется, но думаешь, что еще маленькая и рано. Но я не пожалела. Начала выступать здесь и увидела, какая классная атмосфера, столько спортсменов, всегда рядом со сборной, на них равняешься, и это здорово.

– Насколько календарь юниорских соревнований отличается от взрослых? Сложно в этом плане перестроиться?

– В прошлом году у нас было не так мало стартов, как в этом. Количество этапов у юниоров уменьшилось – сейчас их семь.

Конечно, стоит выборочно бегать гонки, потому что пробежать все очень сложно даже взрослым спортсменам из сборной. Это большая нагрузка, а для меня тем более. Конечно, под этот календарь адаптироваться сложно. Решение бежать или не бежать конкретные гонки мы принимаем совместно с тренером.

– Кто из биатлонисток сейчас является для вас главным примером?

– В команде это . Мы с ней довольно редко пересекаемся, потому что у нее свой тренировочный план, у нас свой. Но то, что ее выделяет – это характер. Она настоящий боец. И мне есть чему у нее поучиться. И то, как она упирается в гонках и выходит на тренировки, вне зависимости от того, мороз или не мороз, она идет и делает. Характер у нее боевой.

Многие девочки из сборной очень-очень сильные, и у них многому можно научиться. А еще – у , – сказала Калинина.