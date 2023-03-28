Любовь Калинина: «Была очень удивлена, что у меня получилось уже в первой половине сезона выиграть медаль по женщинам. Это было приятным шоком»

Теги сборная России жен женская юниорская сборная России по биатлону Любовь Калинина Биатлон

Биатлонистка Любовь Калинина оценила свой дебют на взрослых соревнованиях. 

– Большая часть вашего дебютного сезона на взрослом уровне позади, можно ли уже сейчас подвести какие-то итоги?

– На самом деле, я думала, что все будет гораздо хуже, и я была очень удивлена, что у меня получилось уже в первой половине сезона выиграть медаль по женщинам. Это было для меня приятным шоком.

– Как вы отреагировали, когда узнали, что в этом сезоне будете выступать с женщинами?

– Подумала: «Нет, только не это». Целый сезон по женщинам – это очень сложно». Были такие мысли, что вроде и хочется, но думаешь, что еще маленькая и рано. Но я не пожалела. Начала выступать здесь и увидела, какая классная атмосфера, столько спортсменов, всегда рядом со сборной, на них равняешься, и это здорово.

– Насколько календарь юниорских соревнований отличается от взрослых? Сложно в этом плане перестроиться?

– В прошлом году у нас было не так мало стартов, как в этом. Количество этапов у юниоров уменьшилось – сейчас их семь.

Конечно, стоит выборочно бегать гонки, потому что пробежать все очень сложно даже взрослым спортсменам из сборной. Это большая нагрузка, а для меня тем более. Конечно, под этот календарь адаптироваться сложно. Решение бежать или не бежать конкретные гонки мы принимаем совместно с тренером.

– Кто из биатлонисток сейчас является для вас главным примером?

– В команде это Виктория Сливко. Мы с ней довольно редко пересекаемся, потому что у нее свой тренировочный план, у нас свой. Но то, что ее выделяет – это характер. Она настоящий боец. И мне есть чему у нее поучиться. И то, как она упирается в гонках и выходит на тренировки, вне зависимости от того, мороз или не мороз, она идет и делает. Характер у нее боевой.

Многие девочки из сборной очень-очень сильные, и у них многому можно научиться. А еще – у Динары Алимбековой, – сказала Калинина. 

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