Юрлова-Перхт о возможном завершении карьеры: «Устала от этого вопроса. Когда решусь на этот шаг, вы узнаете первыми»
Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.
Накануне она заняла 17‑е место в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
– Пробежала так же, как и все. Условия были одинаковыми, скольжение было тяжелым. Я не справилась на огневых рубежах, вот эти два штрафных круга сказались на моем прохождении дистанции.
– Вы ставите личные цели здесь?
– Я здесь концентрируюсь на командных гонках. В личных дисциплинах не могу ставить цели, потому что пропустила весь сезон. Просто получаю удовольствие от гонок.
– В конце последних нескольких сезонов у вас спрашивают: что дальше? Как теперь вы ответите на этот вопрос?
– Наверное, порекомендую не спрашивать больше. Устала от этого вопроса. Когда я решусь на этот шаг, то вы узнаете об этом первыми, – сказала чемпионка мира.
Юрлова второй раз вернулась в биатлон – и в порядке! Зачем все это чемпионке мира?
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