Юрлова-Перхт о возможном завершении карьеры: «Устала от этого вопроса. Когда решусь на этот шаг, вы узнаете первыми»

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

Накануне она заняла 17‑е место в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

– Пробежала так же, как и все. Условия были одинаковыми, скольжение было тяжелым. Я не справилась на огневых рубежах, вот эти два штрафных круга сказались на моем прохождении дистанции.

– Вы ставите личные цели здесь?

– Я здесь концентрируюсь на командных гонках. В личных дисциплинах не могу ставить цели, потому что пропустила весь сезон. Просто получаю удовольствие от гонок.

– В конце последних нескольких сезонов у вас спрашивают: что дальше? Как теперь вы ответите на этот вопрос?

– Наверное, порекомендую не спрашивать больше. Устала от этого вопроса. Когда я решусь на этот шаг, то вы узнаете об этом первыми, – сказала чемпионка мира.

Юрлова второй раз вернулась в биатлон – и в порядке! Зачем все это чемпионке мира?