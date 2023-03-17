Йоханнес Бо о продолжении карьеры: «Мое будущее четко определено. Пресс-конференция назначена на март 2026-го»
Йоханнес Бо рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.
«Мое будущее довольно четко определено. Пресс-конференция назначена на март 2026-го», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону.
Этим летом норвежец станет отцом во второй раз.
«Появление второго ребенка только усилит любовь к жизни и семье. Я знаю, что смогу заниматься и биатлоном тоже. Я рассматриваю это как приятный вызов – смогу ли я добиться таких же результатов в следующем году с двумя детьми дома.
Всю зиму мне совестно из-за того, что дома происходит много всего, и это проявится еще сильнее, когда детей будет двое. Но в то же время это моя работа, и как бы ни было грустно, нужно просто стараться извлекать максимум из ситуации», – отметил Бо.
Спортсмен также рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру.
«Мотивация – побеждать моих конкурентов. Когда они опережают меня, это самое худшее, что может быть, так что этого хочется избегать.
Также нужно попытаться дотянуться до Уле Эйнара Бьорндалена и Мартена Фуркада, ха-ха.
Впереди есть несколько рекордов, так что я должен попытаться найти мотивацию с помощью вещей, которые могут мотивировать в процессе. Я одержал 70 побед на Кубке мира, так что следующая цель – 80. До этого пока далеко, но, возможно, это может стать чем-то, что поможет с мотивацией в последние несколько лет в биатлоне», – добавил Йоханнес.
В общем, не надо про "чётко определённое будущее", тем-более занимаясь такой опасной для здоровья деятельностью.