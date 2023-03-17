Йоханнес Бо о продолжении карьеры: «Мое будущее четко определено. Пресс-конференция назначена на март 2026-го»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Йоханнес Бо рассказал, когда планирует завершить спортивную карьеру.

«Мое будущее довольно четко определено. Пресс-конференция назначена на март 2026-го», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону.

Этим летом норвежец станет отцом во второй раз.

«Появление второго ребенка только усилит любовь к жизни и семье. Я знаю, что смогу заниматься и биатлоном тоже. Я рассматриваю это как приятный вызов – смогу ли я добиться таких же результатов в следующем году с двумя детьми дома.

Всю зиму мне совестно из-за того, что дома происходит много всего, и это проявится еще сильнее, когда детей будет двое. Но в то же время это моя работа, и как бы ни было грустно, нужно просто стараться извлекать максимум из ситуации», – отметил Бо.

Спортсмен также рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру.

«Мотивация – побеждать моих конкурентов. Когда они опережают меня, это самое худшее, что может быть, так что этого хочется избегать.

Также нужно попытаться дотянуться до Уле Эйнара Бьорндалена и Мартена Фуркада, ха-ха.

Впереди есть несколько рекордов, так что я должен попытаться найти мотивацию с помощью вещей, которые могут мотивировать в процессе. Я одержал 70 побед на Кубке мира, так что следующая цель – 80. До этого пока далеко, но, возможно, это может стать чем-то, что поможет с мотивацией в последние несколько лет в биатлоне», – добавил Йоханнес.

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2 комментария

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Доминик
Значит еще три года жесткого доминирования над этими безвольными унылыми соперниками. Но есть один нюанс. Йоху могут слить свои же, как когда-то Армстронга.
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Голос Губерниева
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.

В общем, не надо про "чётко определённое будущее", тем-более занимаясь такой опасной для здоровья деятельностью.
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