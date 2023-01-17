Эмильен Жаклен: «Йоханнеса Бо в лучшей форме даже Фуркад и Бьорндален не смогли бы обыграть»
Эмильен Жаклен считает норвежца Йоханнеса Бо сильнейшим биатлонистом в истории.
Бо в этом сезоне выиграл 9 гонок и еще в двух был на подиуме. Только в стартовой гонке сезона он не смог попасть на пьедестал почета.
«Мы все видим, что норвежские спортсмены в этом сезоне абсолютно феноменальны. Горжусь тем, что способен бороться с ними, потому что они очень сильны. Возможно, сильнее, чем когда-либо. Здорово иметь таких соперников.
Йоханнес – один из лучших биатлонистов в истории. Когда он в лучшей форме, то его не смогли бы обыграть даже Мартен Фуркад и Уле Эйнар Бьорндален», – сказал французский биатлонист.
Можно долго и бессмысленно спорить, кто же круче, праймовый Бьёрн, Фуркад, или Бё, особенно когда в этом самом прайме, они не пересекались практически. Вопрос вкуса.
Хотя тот же Фуркад, указывал Йоханнеса, когда тот уже был в полном порядке.