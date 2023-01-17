Эмильен Жаклен: «Йоханнеса Бо в лучшей форме даже Фуркад и Бьорндален не смогли бы обыграть»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Эмильен Жаклен Биатлон

Эмильен Жаклен считает норвежца Йоханнеса Бо сильнейшим биатлонистом в истории.

Бо в этом сезоне выиграл 9 гонок и еще в двух был на подиуме. Только в стартовой гонке сезона он не смог попасть на пьедестал почета.

«Мы все видим, что норвежские спортсмены в этом сезоне абсолютно  феноменальны. Горжусь тем, что способен бороться с ними, потому что они очень сильны. Возможно, сильнее, чем когда-либо. Здорово иметь таких соперников.

Йоханнес – один из лучших биатлонистов в истории. Когда он в лучшей форме, то его не смогли бы обыграть даже Мартен Фуркад и Уле Эйнар Бьорндален», – сказал французский биатлонист.

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7 комментариев

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petr
Ответ Pilatus
Йоханнес Тиннес Бё
Мало похож на кошку -скорее всего ягуар-соперников рвет как кайманов
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Вечно в бане
Даже в игровых видах спорта сложно сравнивать спортсменов разных эпох, а уж в таких, как биатлон, и подавно.
Можно долго и бессмысленно спорить, кто же круче, праймовый Бьёрн, Фуркад, или Бё, особенно когда в этом самом прайме, они не пересекались практически. Вопрос вкуса.
Хотя тот же Фуркад, указывал Йоханнеса, когда тот уже был в полном порядке.
+2
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+2
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Pilatus
Ответ petr
Вопрос --а кошка кто?
Йоханнес Тиннес Бё
0
0
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superpab
В этом и есть основная задача подготовки любого спортсмена - подойти к решающим стартам в своей лучшей форме
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petr
Ответ Pilatus
Короче "сильнее кошки зверя нет"...
Вопрос --а кошка кто?
+1
-1
0
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Волына+колына
А если Фуркад и Бьордален в лучше форме?
+9
-2
+7
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Pilatus
Короче "сильнее кошки зверя нет"...
0
-1
-1
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