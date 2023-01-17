Эмильен Жаклен: «Йоханнеса Бо в лучшей форме даже Фуркад и Бьорндален не смогли бы обыграть»

считает норвежца сильнейшим биатлонистом в истории.

Бо в этом сезоне выиграл 9 гонок и еще в двух был на подиуме. Только в стартовой гонке сезона он не смог попасть на пьедестал почета.

«Мы все видим, что норвежские спортсмены в этом сезоне абсолютно феноменальны. Горжусь тем, что способен бороться с ними, потому что они очень сильны. Возможно, сильнее, чем когда-либо. Здорово иметь таких соперников.

Йоханнес – один из лучших биатлонистов в истории. Когда он в лучшей форме, то его не смогли бы обыграть даже и », – сказал французский биатлонист.