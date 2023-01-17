Уле Эйнар Бьорндален: «Думаю, Йоханнес Бо и Мартен Фуркад в лучшей форме были бы на одном уровне»

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален сравнил Йоханнеса Бо и Мартена Фуркада.

Француз Эмильен Жаклен заявил, что, по его мнению, когда Бо в лучшей форме, то Фуркад и Бьорндален не смогли бы его обыграть.

«Йоханнес невероятно крут. Но я соревновался и с ним, и с Фуркадом. Так что могу сказать, что Фуркад в лучшей форме примерно на том же уровне.

Фуркад, думаю, был надежнее в стрельбе стоя, но Йоханнес, пожалуй, будет побыстрее на трассе. Но Фуркад в лучшие дни был просто невозможным.

Что касается меня, то тут нет смысла сравнивать. Все было так давно, с тех пор очень многое изменилось», – сказал Бьорндален.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vicing Charlsson
Бьорндален, Фуркад, Йоханнес - одного поля ягодки, лучшие. У Бьорндалена и Фуркада в протяжении всей карьеры были великие соперники, и побеждая великих, они стали легендами. В начале карьеры у Йоси тоже были великие соперники, но к сожалению сейчас нет таких сильных соперников.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Похоже рыжий возьмёт очередной БХГ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Йося сейчас стреляет лучше Фуркада.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
petr
Ответ Великий Алонсо
Причём тут статистика? Количество побед уже может зависеть индивидуально от организма спортсмена. Свендсен в лучшие годы тоже был очень и очень хорош.
Именно она определяет кто лучше -другого критерия пока не придумали -Пуаре тоже был хорош -хороших то много -а вот ВЫДАЮЩИХСЯ единицы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Ответ petr
Бе -102 личных подиума-64 победы -Свендсен -88 личных подиумов -38 побед и у Бе минимум еще 3 года карьеры-все рекорды КМ будут его.
Причём тут статистика? Количество побед уже может зависеть индивидуально от организма спортсмена. Свендсен в лучшие годы тоже был очень и очень хорош.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
petr
Ответ Великий Алонсо
А Свендсен?
Бе -102 личных подиума-64 победы -Свендсен -88 личных подиумов -38 побед и у Бе минимум еще 3 года карьеры-все рекорды КМ будут его.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
А Свендсен?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
113k
так давно, что в 40 лет выиграл Ои спринт.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий