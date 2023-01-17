Уле Эйнар Бьорндален: «Думаю, Йоханнес Бо и Мартен Фуркад в лучшей форме были бы на одном уровне»

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону сравнил и .

Француз Эмильен Жаклен заявил, что, по его мнению, когда Бо в лучшей форме, то Фуркад и Бьорндален не смогли бы его обыграть.

«Йоханнес невероятно крут. Но я соревновался и с ним, и с Фуркадом. Так что могу сказать, что Фуркад в лучшей форме примерно на том же уровне.

Фуркад, думаю, был надежнее в стрельбе стоя, но Йоханнес, пожалуй, будет побыстрее на трассе. Но Фуркад в лучшие дни был просто невозможным.

Что касается меня, то тут нет смысла сравнивать. Все было так давно, с тех пор очень многое изменилось», – сказал Бьорндален.