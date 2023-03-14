Ульсбю-Ройселанн о заверешении карьеры: «Это очень грустно, но в то же время кажется невероятно правильным»

Биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн рассказала, почему решила завершить карьеру.

«Биатлон всегда будет в моем сердце, и поэтому есть что-то особенное и очень эмоциональное в том, когда я говорю: Холменколлен будет моим последним этапом ​​в биатлоне.

Это очень грустно, но в то же время кажется невероятно правильным. Я действительно с нетерпением жду того, что может предложить жизнь. Сейчас это немного грустно, но мне также радостно от того, что я смогу заниматься чем-то другим.

Я с нетерпением жду возможности жить нормальной жизнью и просто быть мужем и женой вместе со Сверре, такого у нас еще не было. Я думаю, что это будет не хуже той жизни, которая у нас была во время карьеры.

У меня нет мотивации, чтобы делать ту необходимую работу, чтобы быть лучшей каждый день. Я считаю, что лучше уйти сейчас, пока все складывается хорошо. Я думаю, что мое тело действительно оценит это решение.

Мне нужно искать работу, это будет очень странно. Но сначала я хочу немного отдохнуть, расслабиться и насладиться тем, что я сделала. Затем я перейду к будущему», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Лучшая биатлонистка мира уходит. Она раскрылась почти в 30 лет и побила рекорд Нойнер