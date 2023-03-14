Ульсбю-Ройселанн о заверешении карьеры: «Это очень грустно, но в то же время кажется невероятно правильным»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии жен Сверре Ройселанн Марте Ульсбю-Ройселанн Биатлон

Биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн рассказала, почему решила завершить карьеру.

«Биатлон всегда будет в моем сердце, и поэтому есть что-то особенное и очень эмоциональное в том, когда я говорю: Холменколлен будет моим последним этапом ​​в биатлоне.

Это очень грустно, но в то же время кажется невероятно правильным. Я действительно с нетерпением жду того, что может предложить жизнь. Сейчас это немного грустно, но мне также радостно от того, что я смогу заниматься чем-то другим.

Я с нетерпением жду возможности жить нормальной жизнью и просто быть мужем и женой вместе со Сверре, такого у нас еще не было. Я думаю, что это будет не хуже той жизни, которая у нас была во время карьеры.

У меня нет мотивации, чтобы делать ту необходимую работу, чтобы быть лучшей каждый день. Я считаю, что лучше уйти сейчас, пока все складывается хорошо. Я думаю, что мое тело действительно оценит это решение.

Мне нужно искать работу, это будет очень странно. Но сначала я хочу немного отдохнуть, расслабиться и насладиться тем, что я сделала. Затем я перейду к будущему», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Лучшая биатлонистка мира уходит. Она раскрылась почти в 30 лет и побила рекорд Нойнер

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9 комментариев

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Cube Litening C:68X
Ответ Ярик01
Тридцать третий год идёт, это действительно дико резко для женщины, что обычно и детей хочет иметь в жизни, а не в 37 лет рожать после завершения нового олимпийского цикла.
Хочешь детей,возьми напрокат поиграть..Не забудь только вовремя обратно сдать..😁
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Ярик01
Ответ TBFTT
Да конечно ждёт она, что предложит жизнь спалились и, как принято "цивилизованного" миру разрешают просто резко закончить карьеру видели мы уже эти резкие завершения которые чуть не по среди сезона Дальмаер, Пайфер, Соукалова. Кто планирует завершать объявляет об этом перед сезоном или за пол сезона, а тут пропустила часть вернулась только начала форму возвращать и бац завершения карьеры с невнятными объяснения и. Йоханес Бе так же через сезон другой завершит.
Тридцать третий год идёт, это действительно дико резко для женщины, что обычно и детей хочет иметь в жизни, а не в 37 лет рожать после завершения нового олимпийского цикла.
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Cube Litening C:68X
До свидания наша милая Ройся, возвращайся в свой сказочный ( сальбутамольный ) лес..😁
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Ворона26
Ответ TBFTT
Да конечно ждёт она, что предложит жизнь спалились и, как принято "цивилизованного" миру разрешают просто резко закончить карьеру видели мы уже эти резкие завершения которые чуть не по среди сезона Дальмаер, Пайфер, Соукалова. Кто планирует завершать объявляет об этом перед сезоном или за пол сезона, а тут пропустила часть вернулась только начала форму возвращать и бац завершения карьеры с невнятными объяснения и. Йоханес Бе так же через сезон другой завершит.
Ей 32, муж успешно работает в сборной Германии, его контракт подписан на весь олимпийский сезон. Самое время рожать,когда завершена карьера. В Европе есть правило: рожать до 35, поскольку значительно возрастает риск(кажется в 4 раза) хромосомной патологии плода (синдром Дауна и т.д.), а также взрыв иммунных заболеваний, дремавших ранее, самой матери
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Adolf Glieder
Ответ TBFTT
Да конечно ждёт она, что предложит жизнь спалились и, как принято "цивилизованного" миру разрешают просто резко закончить карьеру видели мы уже эти резкие завершения которые чуть не по среди сезона Дальмаер, Пайфер, Соукалова. Кто планирует завершать объявляет об этом перед сезоном или за пол сезона, а тут пропустила часть вернулась только начала форму возвращать и бац завершения карьеры с невнятными объяснения и. Йоханес Бе так же через сезон другой завершит.
Кайса перед последней гонкой объявила - тоже спалилась? Тура? Дорен?
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TBFTT
Да конечно ждёт она, что предложит жизнь спалились и, как принято "цивилизованного" миру разрешают просто резко закончить карьеру видели мы уже эти резкие завершения которые чуть не по среди сезона Дальмаер, Пайфер, Соукалова. Кто планирует завершать объявляет об этом перед сезоном или за пол сезона, а тут пропустила часть вернулась только начала форму возвращать и бац завершения карьеры с невнятными объяснения и. Йоханес Бе так же через сезон другой завершит.
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СТАТИСТИКА 100
Марте спасибо за все !!! ❤️🇳🇴
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JL JL
Здрасте! Какая еще работа? Зачем работать? Столько титулов, не счесть. Прямая дорога в думу, или, как у них там называется.
+1
-4
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паби
Всего тебе хорошего и твоей семье Марте Ульсбю -Ройселанн в дальнейшем.Спасибо тебе за гонки.
+3
-3
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