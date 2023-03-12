Виктор Майгуров: «Следующий календарь пока планируем внутри России и Беларуси, он будет опубликован на тренерском совете»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о планах на следующий сезон.

— Какие планы на следующий сезон? Мы готовы к международному возобновлению?

— Абсолютно. Сейчас же прямо здесь и сразу мы готовы. Следующий календарь мы пока планируем внутри России и Беларуси, он будет опубликован совсем скоро на тренерском совете. Инсайда какого‑то о нем нет, но он будет сбалансирован. И что очень важно, он будет уже весной согласован с телеканалом « » по времени трансляций, чего не было никогда. Мы решили сделать это на полгода раньше.

— Может, в следующем сезоне составить единый календарь с Беларусью?

— На самом деле, мы обсуждаем нечто подобное. Может быть, так и сделаем. Еще есть дикая и сумасшедшая идея завершить сезон на Камчатке.

— Мотивация у ваших спортсменов не пропадает?

— Нужно отдать должное спортсменам. Они не жалуются, не ноют и делают свою работу. Все мы видим это на телевизионной картинке и в соревнованиях, — сказал глава биатлонистов России.