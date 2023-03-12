Виктор Майгуров: «Следующий календарь пока планируем внутри России и Беларуси, он будет опубликован на тренерском совете»
Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о планах на следующий сезон.
— Какие планы на следующий сезон? Мы готовы к международному возобновлению?
— Абсолютно. Сейчас же прямо здесь и сразу мы готовы. Следующий календарь мы пока планируем внутри России и Беларуси, он будет опубликован совсем скоро на тренерском совете. Инсайда какого‑то о нем нет, но он будет сбалансирован. И что очень важно, он будет уже весной согласован с телеканалом «Матч ТВ» по времени трансляций, чего не было никогда. Мы решили сделать это на полгода раньше.
— Может, в следующем сезоне составить единый календарь с Беларусью?
— На самом деле, мы обсуждаем нечто подобное. Может быть, так и сделаем. Еще есть дикая и сумасшедшая идея завершить сезон на Камчатке.
— Мотивация у ваших спортсменов не пропадает?
— Нужно отдать должное спортсменам. Они не жалуются, не ноют и делают свою работу. Все мы видим это на телевизионной картинке и в соревнованиях, — сказал глава Союза биатлонистов России.
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