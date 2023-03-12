Виктор Майгуров: «Следующий календарь пока планируем внутри России и Беларуси, он будет опубликован на тренерском совете»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Матч ТВ Биатлон

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о планах на следующий сезон.

— Какие планы на следующий сезон? Мы готовы к международному возобновлению?

— Абсолютно. Сейчас же прямо здесь и сразу мы готовы. Следующий календарь мы пока планируем внутри России и Беларуси, он будет опубликован совсем скоро на тренерском совете. Инсайда какого‑то о нем нет, но он будет сбалансирован. И что очень важно, он будет уже весной согласован с телеканалом «Матч ТВ» по времени трансляций, чего не было никогда. Мы решили сделать это на полгода раньше.

— Может, в следующем сезоне составить единый календарь с Беларусью?

— На самом деле, мы обсуждаем нечто подобное. Может быть, так и сделаем. Еще есть дикая и сумасшедшая идея завершить сезон на Камчатке.

— Мотивация у ваших спортсменов не пропадает?

— Нужно отдать должное спортсменам. Они не жалуются, не ноют и делают свою работу. Все мы видим это на телевизионной картинке и в соревнованиях, — сказал глава Союза биатлонистов России. 

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4 комментария

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тоторо
Ответ Глеб Саратов
Додумаются Ханты-Уват-Тюмень поставить в марте? Или на те же грабли?
скорее всего на те же грабли. и тюмень и ханты имеют большие деньги с проведением там соревнований. Поэтому там они проводятся 2 раза за сезон
+2
-1
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Игорь Мельников
Этап на Качатке-это ж сколько бабла нужно на перелёты. А потом и потусить там, да Витя.
+2
0
+2
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Viks
Не должно быть ДВУХ кубков - либо открытый кубок России с полноправным участием берорусов, а лучше общий кубок двух стран.
+3
0
+3
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Глеб Саратов
Додумаются Ханты-Уват-Тюмень поставить в марте? Или на те же грабли?
+3
0
+3
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