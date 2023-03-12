Василий Томшин и Анастасия Батманова: «Уже расписались, теперь нужно сыграть свадьбу. Продумывали последние детали»

и рассказали, как проходит подготовка к свадьбе.

«Мы уже расписались, теперь нужно сыграть свадьбу. Продумывали последние детали. Бывает, что спорим, иногда до драки доходит, ха-ха. Шучу.

Я решил, что нужно заняться костюмом. Два дня потратил. Видимо на усталости купил, в конце концов. Скинул Насте фото, а она пишет: «Что за ужас?» – сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».

«У меня такие глаза: «В смысле купил?!» Мне не то что не понравился, там формат такой… Он был больше похож на музыканта из оркестра», – добавила Батманова.

Биатлонисты сообщили, что на свадебной церемонии ожидается около 60 гостей.