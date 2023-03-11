Даниил Серохвостов: «Штрафные круги меня сегодня помотали. Торопился на рубежах, потому что хотел сократить отставание»

объяснил, почему допустил четыре промаха в гонке преследования.

Серохвостов стал вторым на этапе Кубка Содружества в Тюмени, победу одержал .

– Помотал вас сегодня Эдуард Латыпов?

– Меня штрафные круги сегодня помотали. Конечно, можно было отработать лучше.

На первом рубеже я поторопился, на втором рубеже я тоже поторопился, а на третьем рубеже я чуть-чуть поторопился, на четвертом я уже слегка поторопился.

– А с чем связана эта торопливость?

– Конечно, с желанием сократить отставание. Кажется, что все под контролем, но на самом деле, когда начинается такая спешка между выстрелами, контроль теряется, поэтому промахи.

– На тренировках есть задание стрелять быстрее?

– Не то что быстрее – ритм остается такой же, просто какие-то манипуляции делаю быстрее. А сегодня я делал наоборот: ритм менял, а манипуляции оставались такими же.

– Перед гонкой мы говорили, что 30 секунд от Латыпова – это вечность. Какие мысли были, когда отрыв был 40, 50 секунд?

– Когда было 50 секунд, думал: ну сейчас два ноля – и я с Эдиком на финише выйду вместе. Но я намазал, он намазал, поэтому 50 и осталось, – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».