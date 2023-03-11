Александр Поварницын: «Спасибо Пете Пащенко за борьбу. Надеюсь, он не в обиде на меня»

Александр Поварницын рассказал о тактике в борьбе за бронзу на этапе Кубка Содружества.

Сегодня в Тюмени биатлонист стал третьим в гонке преследования. На финише он опередил Петра Пащенко.

«У меня тактика была только держаться за Петей в спину, потому что я чувствовал по ходу, что он сильнее сегодня. Но был шанс, что я четыре круга не сказать, что берегся, но самочувствие не давало мне пройти хорошо. И я надеялся на этот буст, который останется на последнем круге.

Я попробовал дернуться, за Петей посидел в спину – дернулся в подъем, почувствовал, что ускорение у меня есть и Пяте готов его поддержать. Поэтому стал ждать от него ответного ускорения, я его получил, еле как удержался. Понял, что только тактика решит, кто из нас сегодня будет на третьей ступеньке пьедестала.

Я сделал все грамотно, закрыл все траектории. Петя очень не хотел уходить на спуск первым – и он очень грамотно вел последний круг. Любое медленное движение соперника ты уже чувствуешь, потому что это сказывается на скорости. Ты понимаешь, когда будет рывок, где его ждать.

Я был готов стрелять на ноль, просто из-за излишней своей торопливости допустил два промаха. Я сам удивился, что сегодня была такая комфортная для меня стрельба.

Сегодня жарко. Я даже чуть на старт не опоздал – переодеваться ходил, на пристрелке было очень жарко.

Спасибо Пете за борьбу. Надеюсь, он не в обиде на меня», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок Содружества. Латыпов победил в гонке преследования, Серохвостов – 2-й, Поварницын – 3-й