Дмитрий Васильев: «Суды со всеми так называемыми больными, которые обыгрывают здоровых, обязательно будут. Пусть готовятся выбрасывать медали на помойку»

Теги допинг чемпионат мира сборная Норвегии сборная Норвегии жен Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что спортсменов с терапевтическими исключениями ждут суды.

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал слова норвежского врача Уве Ферагена, который заявил, что 50-70% лыжников норвежской команды на ЧМ принимают лекарства от астмы.

«Многочисленные судебные разбирательства со всеми так называемыми больными, которые обыгрывают здоровых, обязательно будут, потому что такому положению вещей противоречит сама природа.

Не может больной человек обыгрывать здорового, такое возможно только в том случае, если он сфабриковал диагноз и принимает запрещенные препараты, прикрываясь справкой.

И возмущенных, помимо россиян, будет все больше и больше. Я уверен, что обязательно вскроется, на каких препаратах они все бегали, так что пусть готовятся выбрасывать на помойку завоеванные медали», – сказал Васильев.

Врач сборной Норвегии заявил, что до 70% лыжников команды на ЧМ принимают лекарства от астмы

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18 комментариев

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37old
Что-то мне Светоч вспомнился с его бессильным: "Но есть и Божий суд, наперсники разврата!"
Но он всегда поэлегантнее был🤣
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Ингус Ветрастов
Будут, будут- дайте ему лекарство и усадите перед телевизором
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закрыт по беспределу
😁
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syak7
Сейчас то какая разница, на лыжню России они не поедут,на международные турниры в обозримом будущем наших спортсменов не пустят.
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Иван Иванов
А судьи кто?
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sbvinn
Ответ Рав. Зильберман
Димон рви
Да его и так рвет, судя по всему
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алёша
Вот почему Клебо не выиграл ни одной дистанционной гонки на чемпе, будущих судов испугался . Зачем пыжиться, все равно Васильев заберет золотые медали.
+4
-1
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Вячеслав Суворов
Басманный ?
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pyatachyok
Вау, Легкова и Черноусова судить собрались?
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Лжетрофеич
Ответ Фанат Сан-Марино
В палате Васильева стало душно
они в противофазе с Тихоновым, у них там свое соревнование. Судья - Губер
+4
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Alexander2022
Разбирательства будут в Басманном суде?
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Дмитрий Осипов
Судить будут всех
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EvGe
А судьи кто?
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Санитар-волк
Суды, котик-лапочка, будут, но совсем над другими людьми.
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MosesPray
Не забудем, не простим, великодушно
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Damien King
Норвежцы притворяются больными, прикрываясь справкой. Васильев притворяется здоровым, прикрываясь отсутствием справки из ПНД
+14
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Рав. Зильберман
Димон рви
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Фанат Сан-Марино
В палате Васильева стало душно
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