Дмитрий Васильев: «Суды со всеми так называемыми больными, которые обыгрывают здоровых, обязательно будут. Пусть готовятся выбрасывать медали на помойку»

считает, что спортсменов с терапевтическими исключениями ждут суды.

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал слова норвежского врача Уве Ферагена, который заявил, что 50-70% лыжников норвежской команды на ЧМ принимают лекарства от астмы.

«Многочисленные судебные разбирательства со всеми так называемыми больными, которые обыгрывают здоровых, обязательно будут, потому что такому положению вещей противоречит сама природа.

Не может больной человек обыгрывать здорового, такое возможно только в том случае, если он сфабриковал диагноз и принимает запрещенные препараты, прикрываясь справкой.

И возмущенных, помимо россиян, будет все больше и больше. Я уверен, что обязательно вскроется, на каких препаратах они все бегали, так что пусть готовятся выбрасывать на помойку завоеванные медали», – сказал Васильев.

Врач сборной Норвегии заявил, что до 70% лыжников команды на ЧМ принимают лекарства от астмы