Светлана Миронова: «Быть женщиной – это кайфовать от жизни. Это классно, мужчины тебе помогают»

Теги сборная России жен Светлана Миронова девушки и спорт Матч ТВ Биатлон

Биатлонистка Светлана Миронова призналась, что хотела исправить нос.

«Быть женщиной – это кайфовать от жизни, если честно. Я очень рада, что родилась именно в женском теле.

Какие плюсы? Ну это классно, ты женщина, мужчины помогают тебе в чем-то. Кайф.

Что бы хотела изменить в себе? Не хочу рассказывать. Грудь увеличить? Да нет, это бы я рассказала.

А хотела бы... Я знаю, что я хотела бы, но не хочу рассказывать. Ну ладно, пофиг – да, я хотела исправить нос. А потом передумала», – рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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21 комментарий

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тоторо
а правда что она из детского дома?
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тоторо
Ответ DosSantosAveiro
Какая же она пустая, просто жуть. А по поводу помогают - Света, есть помоложе и посимпатичнее. И немало.
с нормальным носом)
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DosSantosAveiro
Какая же она пустая, просто жуть. А по поводу помогают - Света, есть помоложе и посимпатичнее. И немало.
+4
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ɔculpa
Ответ Антон Александров
Точно существует А действующей (ну, вроде как) биатлонистке точно лучше не про нос, а про ствол думать ;)
Да так она и думает про ствол! Но, вероятно, не тот)☹️
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Антон Александров
Ответ ɔculpa
Пластика стрельбы) Ну а что, в принципе такое понятие тоже может существует, только вряд ли оно хирургическое)
Точно существует А действующей (ну, вроде как) биатлонистке точно лучше не про нос, а про ствол думать ;)
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софочка
Феминистки: "ты воюешь не в ту сторону 😖😖😖"
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Niko [Ars]
мен заминусовали за вопрос, спасибо
+1
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Погладь быка
Ответ Игорь Мельников
Накачать губы, исправить нос, засветиться в телеке. Похоже потеряли мы Миронову.
Зато страна обрете еще одного депутата. Да как и депутат Шипулен без реальных достижений в спорте, но зато так же раскручена.
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Игорь Мельников
Накачать губы, исправить нос, засветиться в телеке. Похоже потеряли мы Миронову.
+4
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Погладь быка
Ответ D-r. Peter
Длинный нос - это отличный сенсор для определения направления и скорости ветра на стрельбище. Почему же такая плохая стрельба, Света?
Но нос то по ветру Светочка держать умеет.
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ɔculpa
Ответ Антон Александров
Стрельбу никогда не хотела поменять. Потому и осталась на обочине
Пластика стрельбы) Ну а что, в принципе такое понятие тоже может существует, только вряд ли оно хирургическое)
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Погладь быка
Ответ Niko [Ars]
а это в какой стране патриархальное общество, простите ?
Точне не в России. В России какра-таки очень феминизированное и матриархальное общество. И дискириминация мужчин на каждом шагу. Другой вопрос, что российские мужики это полностью заслуживают.
+3
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Виктор Никитин
Ответ Роман
Не знаю, по мне мужчиной быть лучше в патриархальном обществе
а что за патриархальное общество?
+1
-1
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Погладь быка
Грудь увеличить? Да нет, это бы я рассказала.

Губы уже увеличила. Остается только по па.
+3
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Niko [Ars]
Ответ Роман
Не знаю, по мне мужчиной быть лучше в патриархальном обществе
а это в какой стране патриархальное общество, простите ?
+3
-5
-2
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D-r. Peter
Длинный нос - это отличный сенсор для определения направления и скорости ветра на стрельбище. Почему же такая плохая стрельба, Света?
+7
-1
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Роман
Не знаю, по мне мужчиной быть лучше в патриархальном обществе
+2
-2
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Стэн Смит
Мдааа....
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Погладь быка
Fixed: Быть женщиной в сборной России по биатлону. – это кайфовать от жизни, если честно. Делать ничего не надо, только раздавать солнечные интервью с обещаниями, что в будущем все будет хорошо. Ответственности никакой. ЗП и обпеспечение очень хорошее. Это классно, Губерниев высунув язык, бегают и тебе помогает.
+4
-6
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fewral
Дura duroy
+5
-2
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Антон Александров
Стрельбу никогда не хотела поменять. Потому и осталась на обочине
+21
-1
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