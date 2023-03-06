Светлана Миронова: «Быть женщиной – это кайфовать от жизни. Это классно, мужчины тебе помогают»

Биатлонистка Светлана Миронова призналась, что хотела исправить нос.

«Быть женщиной – это кайфовать от жизни, если честно. Я очень рада, что родилась именно в женском теле.

Какие плюсы? Ну это классно, ты женщина, мужчины помогают тебе в чем-то. Кайф.

Что бы хотела изменить в себе? Не хочу рассказывать. Грудь увеличить? Да нет, это бы я рассказала.

А хотела бы... Я знаю, что я хотела бы, но не хочу рассказывать. Ну ладно, пофиг – да, я хотела исправить нос. А потом передумала», – рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».