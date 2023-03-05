Чемпионат мира среди юниоров. Словак Боргула победил в индивидуальной гонке у юношей, Герхардсен – 2-й, Легович – 3-й
Словак Боргула выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону среди юношей.
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Щучинск, Казахстан
Юноши
Индивидуальная гонка, 12,5 км
1. Якуб Боргула (Словакия) – 35.29,2 (1+0+0+0)
2. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 7,4 (0+1+0+1)
3. Матия Легович (Хорватия) – 10,2 (0+1+0+1)
4. Даниэль Малушек (Чехия) – 15,6 (0+0+0+0)
5. Сиверт Рустен (Норвегия) – 32,8 (1+0+0+0)
6. Чезаре Лоцца (Италия) – 44,7 (0+1+0+0)
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