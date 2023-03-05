Чемпионат мира среди юниоров. Словак Боргула победил в индивидуальной гонке у юношей, Герхардсен – 2-й, Легович – 3-й

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Словак Боргула выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону среди юношей. 

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Щучинск, Казахстан 

Юноши

Индивидуальная гонка, 12,5 км

1. Якуб Боргула (Словакия) – 35.29,2 (1+0+0+0)

2. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 7,4 (0+1+0+1)

3. Матия Легович (Хорватия) – 10,2 (0+1+0+1)

4. Даниэль Малушек (Чехия) – 15,6 (0+0+0+0)

5. Сиверт Рустен (Норвегия) – 32,8 (1+0+0+0)

6. Чезаре Лоцца (Италия) – 44,7 (0+1+0+0)

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