Дмитрий Губерниев: «Майгуров должен предоставить доказательства подлинности своего образования»
Дмитрий Губерниев считает, что Виктор Майгуров должен доказать подлинность своего диплома.
Комментатор отреагировал на новость о том, что прокуратура хочет признать второй диплом главы Союза биатлонистов России недействительным.
«Если правильно помню, Виктор ранее уже сталкивался с подобной проблемой поддельного диплома и лишился поста руководителя департамента физической культуры и спорта Югры.
Потом он осознал степень своего промаха и, насколько я знаю, получил необходимое образование – окончил вуз и стал легитимно занимать высокие посты. Если же у прокуратуры Екатеринбурга есть другая информация, с огромным интересом ждем ее обнародования.
Сам же Майгуров после столь серьезного обвинения должен предоставить доказательства подлинности своего образования.
Вообще, это больная тема в СБР. Вспомним вице‑президента данной организации по тарелочкам, пожелавшего стать главным тренером сборной России не имея опыта, знаний, квалификации и соответствующего образования», – сказал Губерниев.
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