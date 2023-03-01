Дмитрий Губерниев: «Майгуров должен предоставить доказательства подлинности своего образования»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Биатлон

Дмитрий Губерниев считает, что Виктор Майгуров должен доказать подлинность своего диплома.

Комментатор отреагировал на новость о том, что прокуратура хочет признать второй диплом главы Союза биатлонистов России недействительным.

«Если правильно помню, Виктор ранее уже сталкивался с подобной проблемой поддельного диплома и лишился поста руководителя департамента физической культуры и спорта Югры.

Потом он осознал степень своего промаха и, насколько я знаю, получил необходимое образование – окончил вуз и стал легитимно занимать высокие посты. Если же у прокуратуры Екатеринбурга есть другая информация, с огромным интересом ждем ее обнародования.

Сам же Майгуров после столь серьезного обвинения должен предоставить доказательства подлинности своего образования.

Вообще, это больная тема в СБР. Вспомним вице‑президента данной организации по тарелочкам, пожелавшего стать главным тренером сборной России не имея опыта, знаний, квалификации и соответствующего образования», – сказал Губерниев.

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6 комментариев

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Andreir888
Наш биатлон - это цирк! И Витя чуднОй...Это точно не тот случай, когда снаряд дважды в одну воронку не падает. Увы...
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Пенчекряк
В нормальной стране сам бы ушёл со стыда, но здесь нет.
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Klen2005
Где какая жаренная новость Губер тут, как тут.
+1
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тоторо
достали попкорн
+3
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+3
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Евгений - 79
Жаль, что некоторым для того чтобы чесать языком не требуется образование. Глядишь может тогда и биатлон можно было бы со звуком смотреть
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Velirpa
Витька в беде.
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