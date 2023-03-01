Дмитрий Губерниев: «Майгуров должен предоставить доказательства подлинности своего образования»

считает, что должен доказать подлинность своего диплома.

Комментатор отреагировал на новость о том, что прокуратура хочет признать второй диплом главы биатлонистов России недействительным.

«Если правильно помню, Виктор ранее уже сталкивался с подобной проблемой поддельного диплома и лишился поста руководителя департамента физической культуры и спорта Югры.

Потом он осознал степень своего промаха и, насколько я знаю, получил необходимое образование – окончил вуз и стал легитимно занимать высокие посты. Если же у прокуратуры Екатеринбурга есть другая информация, с огромным интересом ждем ее обнародования.

Сам же Майгуров после столь серьезного обвинения должен предоставить доказательства подлинности своего образования.

Вообще, это больная тема в СБР. Вспомним вице‑президента данной организации по тарелочкам, пожелавшего стать главным тренером сборной России не имея опыта, знаний, квалификации и соответствующего образования», – сказал Губерниев.