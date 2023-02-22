Союз биатлонистов России направил в регионы 550 комплектов инвентаря в рамках импортозамещения

биатлонистов России (СБР) отправил регионам 550 комплектов лыж и лыжных палок в рамках импортозамещения, сообщил глава СБР Виктор Майгуров.

«Мы держим слово – все 550 пар лыж и палок, которые мы обещали отправить в регионы, ушли по назначению в течение февраля. Приблизительно две трети федераций их уже получили.

Тактическая цель СБР в этом проекте – чтобы все наши региональные федерации биатлона успели опробовать новый лыжный инвентарь в этом сезоне и дали нам обратную связь.

Вместе с нашими регионами мы выступаем в этом проекте в качестве коллективного эксперта, только тесты на снегу могут дать объективные данные для дальнейшего совершенствования инвентаря.

Этой весной эти данные будут проанализированы, чтобы подготовить к новому сезону очередную, улучшенную версию лыж PROTEAM. Эти поставки лыжного инвентаря PROTEAM для наших федераций совершенно бесплатны.

Хочу подчеркнуть – они не входят в зачет программы материальной помощи регионам, которую СБР как обычно начнет осуществлять по окончании сезона», – сказал Майгуров.

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